MSI nous propose un nouvel écran : Le Optix MAG272C.



MSI a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à sa gamme de moniteurs sous la forme de l'Optix MAG272C, un moniteur de 27 pouces basé sur VA avec une résolution de 1080p. Le taux de rafraîchissement du moniteur est fixé à 165 Hz pour la consommation et/ou la création de contenu fluide, et le temps de réponse de 1 ms est bien en ligne avec les spécifications attendues pour les moniteurs qui ont le jeu sur leur réticule. La présence de FreeSync Premium et une courbure de 1 500R contribue à améliorer l'offre.











Le contraste est évalué à 3 000: 1, avec des angles de vision de 178 ° et une luminosité maximale de 300 cd/m². L'écran offre une couverture sRGB à 100% et une couverture d'espace colorimétrique DCI-P3 respectable de 89,5%. Il existe des capacités de filtrage anti-scintillement et de la lumière bleue intégrées. Les E/S sont prises en charge par 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2a, 1x USB Type-C (mode DP Alt), ainsi que 2x ports hub USB 3.0.



Aucune information sur les prix n'était disponible au moment de la rédaction.



THE GURU3D