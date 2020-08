GPU NVIDIA A100 Ampère évalué sur MLPerf.



Lorsque NVIDIA a annoncé sa gamme Ampere de cartes graphiques, le GPU A100 était là pour représenter les performances supérieures de la gamme. Le GPU est optimisé pour les charges de travail informatiques lourdes ainsi que pour les tâches d'apprentissage automatique et d'IA.



Aujourd'hui, NVIDIA a soumis les résultats MLPerf sur le GPU A100 à la base de données MLPerf. Qu'est-ce que MLPerf et pourquoi est-ce important que vous pensez ? Eh bien, MLPerf est une référence système conçue pour tester la capacité d'un système pour les tâches d'apprentissage automatique et permettre la comparabilité entre les systèmes. Le GPU A100 a été évalué dans la dernière version 0.7 de l'indice de référence.



























La référence pour les résultats était le roi de la génération précédente, le GPU V100 Volta. Le nouveau GPU A100 est en moyenne 1,5 à 2,5 fois plus rapide que le V100. Jusqu'à présent, le système GPU A100 bat toutes les offres disponibles. Il convient de noter que tous les systèmes concurrents n'ont pas été soumis, cependant, jusqu'à présent, le GPU A100 est le plus rapide.



