GIGABYTE lance officiellement la carte mère Z490 AORUS Master WaterForce.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui que la nouvelle carte mère Z490 AORUS MASTER WATERFORCE rejoindra la gamme de refroidissement par eau Z490 avec une technologie de pointe au niveau mondial, qui alimente le refroidisseur de liquide AIO 360, unique au monde. conception pour assurer le contrôle de la température de l'overclocking sur les processeurs Intel Core à 10 cœurs de la série K.



La conception d'alimentation numérique à 14 phases, chaque phase pouvant contenir jusqu'à 90 ampères, libère des performances extrêmes et optimise la capacité d'overclocking du nouveau processeur. Les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS utilisent la technologie XTREME MEMORY avec une conception anti-interférence pour améliorer l'overclocking et la stabilité de la mémoire.



Le Z490 AORUS MASTER WATERFORCE offre des innovations comme une qualité audio haut de gamme et des E/S riches en fonctionnalités avec un blindage E/S intégré, et bien plus encore, en cochant toutes les cases pour les utilisateurs sur les performances du système, la gestion de l'alimentation, les thermiques et audio.







La 10e génération de processeurs Intel Core a été sur le marché, améliorée par jusqu'à 10 cœurs, 20 threads et 20 Mo de caches au total, l'augmentation des performances avec le TDP par défaut augmentant jusqu'à 125 Watts. L'excès de chaleur et le TDP augmentent également en particulier lors de l'overclocking sur tous les cœurs.



De nombreux utilisateurs choisissent le refroidissement liquide pour dissiper efficacement l'excès de chaleur généré par un fonctionnement à grande vitesse et libérer davantage les performances d'overclocking extrêmes des processeurs. Cependant, les utilisateurs hésitent souvent car le refroidissement liquide AIO général ne peut pas couvrir la dissipation VRM, et le monobloc pour le processeur et la zone VRM de refroidissement liquide ouvert est toujours difficile à acheter séparément et augmente la possibilité de rompre la garantie.



Pour offrir aux utilisateurs une option pratique sans rompre la garantie, GIGABYTE a lancé la carte mère Z490 AORUS MASTER WATERFORCE avec un tout nouveau design avec refroidissement liquide AIO 360 qui peut dissiper la chaleur des processeurs et du VRM en même temps.







Il est facile d'assembler le monobloc de la carte mère Z490 AORUS MASTER WATERFORCE. Les utilisateurs n'ont besoin que de fixer quatre vis, comme le système de refroidissement par eau AIO général, pour terminer l'assemblage. Amélioré par un caloduc à contact direct et un coussin de conductivité thermique LAIRD de 7,5 W/mK de nouvelle génération, il augmente le contact entre le VRM et le coussin thermique, ce qui offre une conduction thermique supérieure, laissant tomber 23% de chaleur par rapport aux conceptions de refroidissement non liquide.



L'excès de chaleur généré par les processeurs et le VRM passe au monobloc, procédant à la convection de chaleur à travers l'eau de refroidissement et trois ensembles de roulements à billes doubles à 120 cm, ce qui augmente l'efficacité de dissipation thermique.



Le logo AORUS Falcon avec éclairage RVB sur le monobloc et éclairage LED numérique sur les ventilateurs permet la synchronisation de l'éclairage avec le système ou les périphériques afin que les utilisateurs puissent présenter leur propre style. Avec à la fois fonctionnalité et style, la plaque arrière en métal des cartes mères AORUS ajoute une robustesse et une rigidité supplémentaires à la carte mère tout en dissipant rapidement la chaleur des composants arrière et du PCB, évitant ainsi l'instabilité du système causée par la surcharge.



La carte mère GIGABYTE Z490 AORUS MASTER WATERFORCE présente une conception d'alimentation numérique à 14 phases dans laquelle chaque phase peut contenir jusqu'à 90 ampères avec sa conception Smart Power Stage, délivrant jusqu'à 1260 ampères pour le meilleur équilibre de puissance afin d'éviter la baisse des performances des processeurs du VRM surchauffe.



Les connecteurs à broches d'alimentation solides sur l'ajout de condensateurs au polymère de tantale améliorent la réponse transitoire du VRM entre les charges élevées et faibles pour réduire 22% de l'onde de tension, fournissant une puissance plus stable et plus pure pour améliorer la stabilité du processeur afin que les utilisateurs ne le fassent pas doivent s'inquiéter des pannes de surverrouillage causées par une alimentation instable.



Outre la gestion de l'alimentation et de la chaleur, la carte mère GIGABYTE Z490 AORUS MASTER WATERFORCE bénéficie d'une configuration de mémoire impressionnante avec une capacité de mémoire à un seul emplacement de 32 Go. La technologie unique XTREME MEMORY du PCB avec une conception anti-interférence réduit les interférences électromagnétiques, ce qui garantit aux utilisateurs des performances d'overclocking plus élevées sur la mémoire avec plus de stabilité.



La fonction de stabilisation du signal des condensateurs en polymère de tantale à la base des emplacements de mémoire améliore encore la stabilité de la carte, en particulier lors de l'overclocking à hautes fréquences XMP, permettant des performances de RAM overclockées à des vitesses DDR4 de 5000 MHz et plus selon les résultats des tests.







Le Z490 AORUS MASTER WATERFORCE utilise des circuits imprimés de qualité PCIe 4.0, des emplacements PCIe, des emplacements M.2 et des contrôleurs pour une qualité de bande passante optimale. Pour remédier à ce goulot d'étranglement potentiel, la carte mère Z490 AORUS MASTER WATERFORCE est équipée de Thermal Guard II. Grâce à des ajustements uniques du mécanisme, la nouvelle conception brevetée garantit que les deux côtés du SSD M.2 sont suffisamment refroidis pour empêcher l'étranglement thermique en fonctionnement à grande vitesse.



Z490 AORUS MASTER WATERFORCE intègre de nombreuses fonctions. L'Ethernet Intel 2,5 Gbps de la carte offre une connectivité ultra-rapide 2,5 plus rapide que Gigabit Ethernet. En outre, la carte implémente une carte réseau Intel WiFi 6 802.11ax et une antenne intelligente WiFi à gain élevé AORUS pour offrir une vitesse de transmission allant jusqu'à 2,4 Gbps.



La configuration Ethernet et WiFi ultra-rapide signifie que les utilisateurs ont une configuration flexible avec une connectivité Internet ultra-rapide et stable. En matière d'audio, GIGABYTE est toujours au top de sa forme. Le Z490 AORUS MASTER WATERFORCE utilise le moteur audio ALC 1220-VB et l'associe aux condensateurs audio de qualité studio WIMA FKP2 pour offrir un son haute fidélité de qualité studio.



La Z490 AORUS MASTER WATERFORCE peut facilement satisfaire les besoins des utilisateurs en matière de dissipation thermique du CPU et du VRM, mais pour les utilisateurs qui recherchent des systèmes haut de gamme et plus élégants, la carte mère phare Z490 AORUS XTREME WATERFORCE est fortement recommandée pour un système de refroidissement par eau en boucle ouverte. Le Z490 AORUS XTREME WATERFORCE est basé sur le Z490 AORUS XTREME, fournissant une puissance extrême, un circuit de mémoire et une conception d'extension.



Grâce au monobloc tout-en-un AORUS, la chaleur du processeur, du chipset et même du SSD M.2 peut être dissipée en même temps. Amélioré par un tampon de conductivité thermique LAIRD extra épais de 7,5 W/mK, le contact entre le VRM, le chipset et le monobloc est augmenté, offrant une conduction thermique supérieure pour éviter l'instabilité due à la surcharge du système. Pendant ce temps, les perspectives à la mode et la conception de l'éclairage RVB numérique double intégré fournissent aux amateurs de refroidissement liquide le système de refroidissement liquide le plus haut de gamme avec un style personnalisé.







Les cartes mères Z490 AORUS MASTER WATERFORCE et AORUS XTREME WATERFORCE ramènent également des technologies préférées des fans telles que RGB Fusion avec prise en charge des bandes d'éclairage numériques, la technologie Smart Fan 5, USB TurboCharger pour une charge ultra-rapide sur les téléphones et d'autres technologies.



Le BIOS GIGABYTE a été entièrement repensé avec une nouvelle interface graphique qui affiche des informations clés sur les vitesses d'horloge, la mémoire, les périphériques de stockage, les états/paramètres des ventilateurs et d'autres informations importantes sur le matériel d'une manière plus intuitive et conviviale. La technologie Q-Flash Plus permet à l'utilisateur de maintenir le BIOS du système sur une clé USB sans installer de CPU, RAM, GPU et autres périphériques.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP