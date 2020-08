COUGAR nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Vantar AX.



Cougar a présenté aujourd'hui le Vantar AX, un clavier de jeu unique qui devrait plaire à ceux qui utilisent également leur PC pour des sessions de frappe/codage prolongées. Le clavier utilise des commutateurs de type ciseaux que l'on trouve dans les ordinateurs portables haut de gamme. Un autre argument de vente est sa hauteur de seulement 15 mm (y compris les touches), par rapport à la plupart des claviers qui peuvent mesurer plus de 35 mm.







Le Vantar AX offre un jeu complet de 106 touches avec des touches plates et translucides dotées d'un rétroéclairage RVB zonal. L'électronique prend en charge le basculement à 19 touches et l'anti-ghosting. Tout est réuni dans un monocoque en aluminium argenté mat, fraisé CNC, ressemblant à des MacBook. Le Cougar Vantar AX mesure 445 mm x 127 mm x 15 mm (LxPxH), pesant environ 626 g.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP