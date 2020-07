Intel 11th Gen Core «Rocket Lake-S» ES présenté exécutant un SSD NVMe PCIe 4.0.



Les captures d'écran d'une soumission de base de données SiSoft SANDRA d'un prétendu processeur de bureau Intel 11th Gen Core "Rocket Lake-S" confirment que le processeur introduit le support PCI-Express gen 4.0 sur la plate-forme de bureau grand public d'Intel. PCIe gen 4.0 a été plutôt limité dans la pile de produits d'Intel, avec seulement des processeurs mobiles de 10e génération Core "Ice Lake-U" et "Ice Lake-Y" le supportant jusqu'à présent.



Les futurs processeurs mobiles de 11e génération "Tiger Lake" le prendront également en charge. La gamme de produits HEDT d'Intel, actuellement dirigée par «Cascade Lake-X», ainsi que le côté serveur, laissé par «Cooper Lake», sont limités à PCIe gen 3.0. La capture d'écran SANDRA montre la machine alimentée par «Rocket Lake-S» exécutant un SSD PCI-Express 4.0 NVMe.











Selon les prétendues cartes de plate-forme de chipset "Rocket Lake-S" + Intel série 500 divulguées sur le Web par VideoCardz, "Rocket Lake-S" fera enfin des progrès dans le domaine des E/S. Le socket CPU met non seulement son slot PEG habituel (16 voies destinées aux cartes graphiques PCI-Express), mais également un slot M.2 NVMe attaché au processeur avec 4 voies PCI-Express gen 4.0, un peu comme les cartes mères Socket AM4 basées sur Chipsets AMD X570 ou B550.



De plus, Intel a engraissé le bus du chipset avec 8 voies. Alors que le bus est toujours DMI 3.0 (avec couche physique PCI-Express gen 3.0), 8 voies signifient un doublement de la bande passante par rapport aux chipsets Intel de la série 400 (ou plus). Le PCH de la série 500 lui-même sera toujours basé sur PCI-Express gen 3.0, ne produisant que des voies PCIe en aval de génération 3.0, contrairement à l'AMD X570, qui met en place des voies à usage général en aval de génération 4.0, et utilise un tuyau PCI-Express 4.0 x4 pour le CPU. Un certain nombre de cartes mères de chipset Intel de la série 400 sont préparées pour le slot PEG PCIe gen 4.0 lorsqu'elles sont associées à un processeur "Rocket Lake-S".



