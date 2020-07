ASUS lance les tout nouveaux ZenBook 13 (UX325) et ZenBook 14 (UX425).



ASUS a lancé aujourd'hui le ZenBook 13 (UX325) et le ZenBook 14 (UX425), qui sont plus fins et plus légers que la génération précédente qui offre une puissance en déplacement avec une connectivité polyvalente. L'écran NanoEdge compact à quatre côtés offre un rapport écran/corps de 90% pour des visuels immersifs, avec l'option d'un écran 1 watt à très faible puissance qui maximise la durée de vie de la batterie.



L'expérience utilisateur est également entièrement mise à jour, avec ASUS NumberPad 2.0, jusqu'à 22 heures d'autonomie de la batterie, un nouveau design de clavier bord à bord, des mécanismes de charnière ErgoLift et des caméras infrarouges pour une reconnaissance faciale rapide. Il est également équipé du dernier processeur Intel Core de 10e génération et jusqu'à 8 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de SSD PCIe 3.0 x4 et du dernier WiFi 6 (802.11ax) pour des performances plus rapides et plus fluides.



La dernière série ZenBook Classic propose deux tailles d'écran. Il y a le ZenBook 13 ultraléger pour les voyageurs ultimes et le Zenbook 14 pour ceux qui préfèrent un écran plus grand. Les deux modèles sont conçus pour une portabilité sans effort et un châssis entièrement métallique compact et élégant d'une épaisseur de seulement 13,9 mm. Les ZenBook 13 et 14 sont également écoénergétiques et correspondent parfaitement au style de vie actuel.







Le nouveau design élégant des ZenBook 13 et 14 est amélioré par deux nouvelles options de couleurs intemporelles. Pine Grey est une teinte brillante qui se démarque professionnellement et présente une version spéciale décentrée de l'emblématique finition en métal filé ZenBook. Lilac Mist incarne une touche subtile de luxe haut de gamme avec sa teinte mate élégante et moderne. Un excellent match pour la finition classique en métal filé ZenBook.



E/S inégalées



Les ZenBook 13 et ZenBook 14 sont les ordinateurs portables les plus minces de leur catégorie à offrir des capacités d'E / S sans compromis. Les deux ordinateurs portables ne mesurent que 13,9 mm d'épaisseur, mais uniquement pour leur taille, ils incluent toujours des ports HDMI et USB Type-A pleine taille, deux ports USB-C Thunderbolt 3 haute vitesse et un lecteur de carte microSD pour un transfert de données mobile facile. Aucun autre ordinateur portable actuel de 13,3 ou 14 pouces n'offre tous ces ports d'E/S dans un design aussi fin.



Les deux ports USB-C Thunderbolt 3 - avec leurs connecteurs pratiques tout-en-un - prennent en charge une charge rapide, jusqu'à deux écrans externes 4K UHD pour un espace de travail visuel étendu et des vitesses de données jusqu'à 40 Gbit / s pour des transferts de fichiers ultra-rapides.



Les ZenBook 13 et 14 prennent également en charge la nouvelle fonction ASUS USB-C Easy Charge, qui leur permet d'être facilement chargés à partir d'une large gamme de chargeurs USB-C standard. USB-C Easy Charge permet aux utilisateurs de profiter d'une charge ultra-rapide avec n'importe quel chargeur certifié USB-C Power Delivery, tel que le chargeur de 65 watts fourni, ou de charger à des taux plus lents lorsque les prises murales ne sont pas disponibles à l'aide de chargeurs d'avion, de chargeurs portables ou de banques d'alimentation .



Design ergonomique



Le ZenBook 13 et le ZenBook 14 ont des écrans NanoEdge à quatre côtés lumineux et clairs, avec des cadres minces qui créent un rapport écran/corps de 90% pour une expérience visuelle plus immersive. Un écran de 1 watt basse consommation en option offre 450 nits de luminosité, tout en maximisant la durée de vie de la batterie.



La nouvelle conception du clavier ergonomique bord à bord augmente la taille du clavier pour une expérience de frappe plus confortable. Il crée également de l'espace pour un ensemble supplémentaire de touches de fonction utiles sur le côté droit du clavier. Pour un confort de frappe, la charnière ErgoLift incline automatiquement le clavier à l'angle de frappe optimal lorsque le couvercle est ouvert. Cette action crée également de l'espace sous l'ordinateur portable pour un flux d'air de refroidissement supplémentaire.



Pour une saisie facile des données, il y a le ASUS NumberPad 2.0, qui est un pavé tactile à double fonction avec un pavé numérique pleine grandeur éclairé par LED intégré. Appuyez simplement sur l'icône du pavé tactile pour activer et désactiver le pavé numérique.



Une caméra infrarouge (IR) intégrée située sur le cadre supérieur rend la connexion faciale sans mot de passe rapide et facile avec Windows Hello. Il fonctionne également dans des conditions de faible éclairage, ce qui facilite et accélère l'accès aux ZenBook 13 et 14 dans divers paramètres.



Superbes performances



Les ZenBook 13 et ZenBook 14 exploitent la puissance des derniers processeurs Intel Core de 10e génération, jusqu'à la série Core i7. Ces processeurs offrent des performances plus rapides, plus fluides et plus réactives que la génération précédente. Ils sont associés à jusqu'à 8 Go de RAM haute vitesse pour aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches quotidiennes.



Les ordinateurs portables disposent également du stockage SSD le plus rapide du marché, avec jusqu'à 512 Go de SSD PCIe 3.0 x4. Avec le dernier WiFi 6 (802.11ax), les utilisateurs peuvent profiter de vitesses sans fil jusqu'à 3 fois plus rapides que WiFi 5, avec une capacité réseau 4 fois plus élevée et une latence jusqu'à 75% inférieure.



Voici les fiches techniques :







Disponibilité et prix



ASUS ZenBook 13 (UX325) et ZenBook 14 (UX425) est maintenant disponible au prix de : 799.99 Dollars et 899.99 Dollars.



TECHPOWERUP