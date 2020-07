Aqua Computer présente l'adaptateur de pompe ULTITOP D5 MIRROR BLACK.



Aqua Computer, connu en tant que fabricant allemand de systèmes de refroidissement par eau, présente un nouveau carter de pompe pour les pompes D5. L'ULTITOP D5 MIRROR BLACK est un dessus de pompe D5 en laiton massif de 1,5 kg. Après usinage CNC, le poids est encore d'environ un demi-kilogramme et, grâce à cette masse, vise à amortir parfaitement les vibrations de la pompe.















Pour une apparence particulière, Aqua Computer polit la surface à la main et applique un nouveau revêtement: MIRROR BLACK. Ce revêtement crée des couleurs en constante évolution sur une surface sombre, en fonction de la lumière entrante et de l'angle de vue. Le dessus de pompe est fourni avec un découplage d'Aqua Computer spécialement conçu pour la pompe D5.



L'ULTITOP D5 MIROIR NOIR est proposé au prix de 79.90 euros et sera disponible prochainement.



TECHPOWERUP