ZOTAC nous propose un nouveau Mini-PC : Le ZBOX C-Série Edge C1341.



ZOTAC a présenté aujourd'hui le mini PC ZBOX série C Edge C1341. La société avait exposé cet engin de taille NUC sur son stand 2020 International CES. Mesurant seulement 147,2 mm x 147,2 mm x 32,1 mm (LxPxH), cette ZBOX est dotée de supports VESA et peut être dissimulée derrière un moniteur prenant en charge la norme. Sous le capot se trouve un matériel assez basique, avec un SoC Intel Celeron N4100 à 4 cœurs/4 threads doté d'une carte graphique UHD 600, 4 Go de mémoire DDR4 monocanal câblée (extensible avec un emplacement SO-DIMM DDR4 vide à double- canal) et un SSD SATA M.2 de 64 Go inclus.











Les sorties d'affichage incluent DP et HDMI. La mise en réseau comprend deux WLAN 1 GbE câblés et 802.11ac + Bluetooth 4.2. La connectivité USB comprend trois ports USB 3.1 5 Gbit/s, dont un est de type C, et deux ports de type A. Un lecteur de carte microSD et une prise casque font le reste. Le C-Series Edge C1341 fonctionne sans ventilateur, avec son panneau supérieur strié servant de dissipateur thermique pour le SoC TDP de 6 watts. Un bloc d'alimentation de 40 W est inclus. Windows 10 Professionnel est pré-installé.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP