Aerocool présente le châssis Hive ARGB.

Aerocool présente le châssis mi-tour Hive ARGB avec un panneau latéral en verre trempé complet et un panneau avant en maille esthétique qui offre un refroidissement et une ventilation superbes. L'Aerocool Hive ARGB est équipé de deux ventilateurs ARGB de 160 mm à l'avant et d'un ventilateur ARGB de 120 mm à l'arrière du boîtier, tous conçus pour prendre en charge les technologies de synchronisation RVB populaires de la carte mère. Le châssis est livré avec un bouton LED RVB ou contrôle les composants ARVB via la carte mère.



Caractéristiques de l'Aerocool Hive ARGB



Compatible RVB adressable



Les ventilateurs ARGB préinstallés dans le châssis Hive ARGB sont conçus pour prendre en charge les technologies de synchronisation RVB de la carte mère pour la personnalisation et la synchronisation. Le châssis est également livré avec un contrôleur ARGB intégré contrôlé par le bouton de commande LED sur les E/S avant.



Conception du panneau avant en mesh



L'Aerocool Hive ARGB présente une conception de panneau avant en maille pour une ventilation accrue de l'air et une vue esthétique des ventilateurs ARGB LED. Il présente une finition élégante en fibre de carbone qui ajoute une touche futuriste au châssis.



Panneau latéral en verre trempé complet



Le Hive ARGB contient un panneau latéral en verre trempé complet pour mettre correctement en valeur l'intérieur du châssis.



Conception à double chambre



Le châssis Hive ARGB adopte une conception à double chambre pour éloigner la chaleur de la chambre principale pour un refroidissement complet plus efficace.



Superbes options de refroidissement



Le châssis prend en charge à la fois les solutions de refroidissement par air et de refroidissement liquide, prenant en charge un radiateur jusqu'à 360 mm à l'avant et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 157 mm de hauteur. Le carénage d'alimentation prend en charge jusqu'à deux ventilateurs de 120 mm pour fournir un refroidissement direct à la carte graphique.



Vidéo d'introduction Aerocool Hive ARGB : Cliquez ICI.



Modes d'éclairage du châssis Aerocool Hive ARGB : Cliquez ICI.



Aucune information sur les prix et la disponibilité au moment de la rédaction de cet article.



En savoir plus sur le châssis Aerocool Hive ARGB : Cliquez ICI.



