AMD confirme "Zen 4" sur 5 nm ainsi que d'autres informations.



AMD a publié mardi soir ses résultats financiers du T2-2020, qui ont permis à la société d'engranger un chiffre d'affaires de 1,93 milliard de dollars pour le trimestre et d'enregistrer une croissance de 26% en glissement annuel. À la fois dans sa présentation d'entreprise destinée aux analystes financiers et dans sa téléconférence post-résultats, AMD a révélé quelques éléments intéressants sur le futur proche.



Une grande partie de la présentation d'AMD a été de rassurer les investisseurs sur le fait que [contrairement à Intel], il promet une feuille de route stable et prévisible, que rien n'a changé sur sa feuille de route et qu'il a l'intention de tout exécuter à temps. «Au cours des deux derniers trimestres, ce que nous avons vu, c'est qu'ils voient nos performances/capacités. Vous pouvez compter sur nous pour une feuille de route cohérente. Milan, point important pour nous, garantira sa livraison plus tard cette année. Zen4/5nm. Nous pensons que les clients sont très ouverts. Nous nous sentons bien positionnés ", a déclaré le PDG Dr Lisa Su.







Pour commencer, le PDG a encore une autre confirmation que la société lancera la microarchitecture CPU "Zen 3" sur les segments grand public et des centres de données avant la fin de l'année, ce qui signifie à la fois les produits Ryzen et EPYC "Milan" basés sur " Zen 3.



" L'introduction de l'architecture graphique RDNA2 dans les segments graphiques grand public et les débuts de l'architecture de calcul scalaire CDNA ont également été confirmés. La société a commencé à expédier des SoC semi-personnalisés à Microsoft et à Sony, afin qu'ils puissent fabriquer leurs consoles de jeux Xbox Series X et PlayStation 5 de nouvelle génération en grande quantité pour la saison des achats des Fêtes.



Les expéditions semi-personnalisées pourraient contribuer grandement aux résultats de l'entreprise au troisième trimestre 2020. CDNA ne jouera pas un grand rôle en 2020 pour AMD, mais il y aura plus d'opportunités pour la gamme de GPU du centre de données en 2021, selon la société. CDNA2 fait ses débuts l'année prochaine.







Le PDG Dr Lisa Su a également réaffirmé que la microarchitecture de la future génération «Zen 3» est «en laboratoire et a l'air bien», et qu'elle sera construite sur le processus de fabrication de silicium 5 nm. La présentation d'entreprise d'AMD confirme que "Genoa" sera le nom de code du produit EPYC basé sur "Zen 4". La diapositive suggère un déploiement 2021 de «Gênes».



La même présentation indique également que les produits Ryzen basés sur "Zen 3" font leurs débuts en 2020 et les débuts en 2021 de l'architecture graphique RDNA3 sur un "nœud avancé". Les graphiques grand public restent un point faible pour AMD, avec des revenus en baisse.



AMD parie sur RDNA2 et un «rafraîchissement complet» de la pile de produits pour renverser la vapeur. Alors que les expéditions semi-personnalisées stimuleront les revenus du troisième trimestre, le quatrième trimestre devrait être largement propulsé par "Zen 3" et RDNA2.







AMD ne célèbre pas encore les tâtonnements d'Intel avec les nœuds de fonderie. En tant que fabricant de puces sans usine, la société est toujours à la merci de TSMC pour la croissance des volumes. Su a commenté que la situation d'approvisionnement 7 nm est "encore serrée" pour AMD. Elle a déclaré que l'entreprise travaille avec TSMC pour s'assurer qu'elle peut satisfaire la demande des clients.







AMD semble imperturbable par Intel "Tiger Lake". Les processeurs Ryzen de la série 4000 basés sur le silicium «Renoir» continueront de générer des revenus pour AMD dans le segment mobile, en 2H-2020. Lors de l'appel, un analyste de JP Morgan et Chase a partagé les résultats de l'enquête interne de l'entreprise auprès des DSI de l'industrie.



Selon l'enquête, les DSI sont de plus en plus réceptifs au déploiement de processeurs AMD EPYC. Un analyste a également demandé à AMD s'il voyait une menace avec Arm dans l'espace serveur, en particulier à la lumière du dumping d'Apple x86. Le Dr Su a déclaré qu'elle était convaincue que les marchés des PC et des serveurs resteraient principalement x86 et que c'était aux fabricants de puces de s'assurer que le x86 reste compétitif.



