MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix G241V.



MSI a lancé aujourd'hui l'Optix G241V, un moniteur de jeu de 23,8 pouces destiné au segment des sports électroniques. Ce moniteur est une variante de valeur de l'Optix G241 que la société a annoncé en mai, avec un taux de rafraîchissement inférieur. Doté d'un panneau IPS avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), le G241V offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms (GTG) et une prise en charge de la technologie AMD FreeSync.















Vous obtenez une grande partie de la technologie d'affichage propriétaire de MSI, y compris "Night Vision", un éclaircisseur de zone sombre, des préréglages de jeu (paramètres d'affichage spécifiques aux genres de jeux) ; et aime la réduction du scintillement et la faible lumière bleue. Les autres spécifications vitales du panneau incluent une luminosité maximale de 250 cd/m², un DCR 100000000: 1, des angles de vision de 178°/178°, un traitement de surface antireflet et une couverture de 81,2%/102,4% des palettes DCI-P3 et sRGB.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP