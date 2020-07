Alphacool présente Eiswolf 2 Fullcover GPU AIO.



Alphacool présente le premier refroidisseur d'eau AIO à couverture complète pour cartes graphiques. Le GPU AIO Eiswolf 2 combine l'avantage d'un refroidissement par eau de bricolage avec la simplicité d'un refroidissement par eau tout-en-un extensible.



Caractéristiques principales : - Refroidisseur de carte graphique Alphacool Eisblock Aurora GPX DIY. Les éléments de base de chaque All-In-On sont le refroidisseur, le radiateur et bien sûr la pompe. La nouvelle pompe DC-LT 2 a été équipée d'une nouvelle électronique de commande par rapport au modèle précédent et est, entre autres, beaucoup plus silencieuse en fonctionnement que son prédécesseur.











Le radiateur est un radiateur en cuivre NexXxoS ST30 de 240 mm, l'un des radiateurs DIY les plus populaires du marché. Les ventilateurs Alphacool Aurora Lux Pro 120 mm sont utilisés comme ventilateurs. Ils disposent d'un éclairage RVB numérique complet de 5 V.



Ces LED sont également utilisées dans le refroidisseur de la carte graphique. Le bloc GPU est un véritable Eisblock Aurora qu'Alphacool propose pour les boucles personnalisées DIY. La seule différence est que le terminal a été remplacé par l'unité de pompe discrète.



Cela signifie qu'Alphacool peut proposer tous les modèles de cartes graphiques personnalisées qui reçoivent également un refroidisseur d'eau bricolage normal comme les refroidisseurs Eiswolf 2. Cela signifie que vous obtenez une unité AIO qui n'a aucun inconvénient en termes de performances de refroidissement par rapport aux refroidisseurs d'eau de bricolage.











Refroidisseur GPU à couverture complète Alphacool Eisblock Aurora DIY :



- Nouvelle pompe DC-LT 2,

- Tout radiateur en cuivre,

- LED adressables numériquement sur les ventilateurs et le refroidisseur de carte graphique,

- Extensible avec des attaches à dégagement rapide.



Le nouveau groupe motopompe ne prend qu'environ 5 mm d'espace de plus en largeur et reflète les nouvelles caractéristiques de conception d'Alphacool. Bords clairs, un design fluide qui s'intégrera au reste de la gamme de produits. Ce sera une nouvelle fonctionnalité de tous les futurs produits d'Alphacool.



L'Eiswolf 2 est extensible grâce aux attaches à dégagement rapide et peut être connecté à toutes les solutions AIO existantes et aux systèmes pré-remplis d'Alphacool.



Compatibilité avec les autres produits Alphacool :



- Tous les systèmes Eisbaer AIO,

- Tous les radiateurs préremplis,

- Tous les ensembles d'extension.



D'autres produits pour prolonger la boucle suivront. Alphacool proposera différents modèles pour différentes cartes graphiques.



Pour le lancement sur le marché, il y aura des modèles Eiswolf 2 pour les cartes graphiques suivantes :



Modèles AMD avec la conception PCB de :



- Conception de référence AMD RX 5700,

- Conception de référence AMD RX 5700XT.



Modèles NVIDIA avec la conception PCB de :



- NVIDIA GeForce RTX 2080TI FE,

- NVIDIA GeForce RTX 2070 FE,

- NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE,

- NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE.



D'autres modèles Eiswolf 2 pour des conceptions de circuits imprimés personnalisés suivront sous peu. De plus, il y aura également des modèles pré-remplis qui peuvent être équipés d'un radiateur prérempli selon les besoins. Les radiateurs préremplis correspondants sont actuellement disponibles dans les tailles 240, 280 et 360 mm.



Le prix PVC est : 199.95 euros.



TECHPOWERUP