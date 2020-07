Logitech G lance le casque de jeu sans fil PRO X.



Logitech G, une marque de Logitech et leader de l'innovation dans le domaine des technologies et équipements de jeu, a présenté aujourd'hui le casque gaming sans fil Logitech G PRO X LIGHTSPEED. Ce nouveau casque PRO apporte la technologie sans fil LIGHTSPEED de qualité professionnelle à un design primé construit selon les spécifications rigoureuses des professionnels de l'e-sport d'élite du monde. «J'adore mon casque PRO X, la seule chose que j'aurais souhaité, c'était le support sans fil», a déclaré Soren "Bjergsen" Bjerg, League of Legends, TSM. "Et bien maintenant je n'ai plus à souhaiter!"



Basé sur le casque de jeu primé PRO X, le casque sans fil PRO X comprend des matériaux de haute qualité, des communications avancées, un son de précision et une liberté sans fil totale. Le casque de jeu sans fil PRO X LIGHTSPEED est maintenant équipé de la technologie sans fil LIGHTSPEED 2,4 GHz, qui offre plus de 20 heures d'autonomie et une portée de 42 pieds.







«Le casque de jeu sans fil PRO X est un ajout important à notre gamme de casques de jeu professionnels», a déclaré Chris Pate, gestionnaire de portefeuille de la gamme Logitech G PRO. «Le casque sans fil PRO X offre aux pros et aux aspirants athlètes d'esports le casque sans fil ultime, leur offrant les performances, les communications et le confort dont ils ont besoin, sans aucun câble ni limitation.



De plus, le nouveau casque comprend le logiciel avancé Blue VO! CE pour une clarté vocale incroyable et une communication de haute qualité dans le jeu ou en streaming, le pilote PRO-G 50 mm pour un son professionnel net, un son surround DTS 7.1 de nouvelle génération pour une meilleure situation. Rembourrage en mousse à mémoire de forme et confortable avec un design léger offrant des heures de confort pour les longues séances d'entraînement ou les jeux de compétition.



Prix et disponibilité



Le casque de jeu sans fil LIGHTSPEED Logitech G PRO X devrait être disponible en Août 2020, au prix de 199.99 Dollars.



TECHPOWERUP