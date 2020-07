AMD Ryzen 7 4700G iGPU «Renoir» : Jouer à DOOM ETERNAL en 1080p avec le GPU du processeur !



Dans la foulée de l'histoire de juin d'un processeur Gen12 Xe iGPU de 11e génération Core "Tiger Lake" jouant seul à "Battlefield V" (sans carte graphique), Tech Epiphany nous présente une vidéo tout aussi délicieuse d'un ordinateur de bureau AMD Ryzen 7 4700G Processeur Radeon Vega 8 iGPU exécutant "Doom Eternal" par lui-même.



La dernière entrée d'id Software dans la franchise emblématique est bien optimisée pour la plate-forme PC pour commencer, mais il est impressionnant de voir le Vega 8 grignoter ce jeu à 1080p (1920 x 1080 pixels) sans mise à l'échelle de la résolution, avec principalement des détails «élevés». Le jeu est présenté à des fréquences d'images comprises entre 42 et 47 FPS, avec plus de 37 FPS en combat rapproché (où les modèles ennemis sont rendus avec plus de détails).















Avec une échelle de résolution de 70%, les fréquences d'images montent à 50 FPS. À ce stade, lorsque le préréglage de détail est abaissé à «Moyen», le jeu se rapproche du chiffre magique de 60 FPS, oscillant entre 55 et 65 FPS. Le jeu est également présenté en utilisant les 16 processeurs logiques de ce processeur 8 cœurs/16 threads.



Malgré seulement 8 unités de calcul "Vega", soit 512 processeurs de flux, l'iGPU du 4700G a la liberté de composer des horloges moteur (horloges GPU) jusqu'à 2,10 GHz, ce qui l'aide à surmonter une grande partie du déficit de performances par rapport à la solution Vega 11 trouvée avec le silicium "Picasso" de la génération précédente.



Une petite démonstration en vidéo : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP