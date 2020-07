THE GURU3D nous propose le test des : Patriot Viper Steel DDR4 3600 MHz CL18 64 GB (2x 32 Go).



Aujourd'hui, nous examinons la mémoire Patriot Viper Steel 3600 MHz CL18 dans un ensemble de 64 Go composé de deux modules de 32 Go. Début 2019, nous avons eu l'occasion de vérifier un kit plus cadencé de cette série (4000 MHz), mais la capacité était de 2 x 8 Go. La série Viper Steel de Patriot est proposée à des vitesses allant de 3000 MHz à 4400 MHz, avec la prise en charge XMP 2.0. Vous devez garder à l’esprit que vous avez besoin d’un processeur et d’une carte mère appropriés pour profiter des variantes à 4400 MHz, car il n’est pas possible d’atteindre cette fréquence «automatiquement» avec n’importe quel système.



Il n'y a pas de RVB ici, mais l'apparence de ce modèle est vraiment géniale et devrait convenir à la plupart des versions. Il n’existe pas non plus de variantes de couleur, il vous suffit donc de faire correspondre la capacité et la fréquence souhaitées. Les kits composés de modules de 32 Go sont rares, en particulier cadencés aussi haut que le produit examiné. 3600 MHz avec CL18 sonne vraiment bien. C'est presque optimal pour les systèmes basés sur Ryzen, compte tenu du fait qu'il s'agit de mémoire à double rang.







La série Patriot Viper Steel est relativement basse (45 mm de hauteur) et ne devrait donc pas poser de problèmes avec les refroidisseurs de processeur. 3600 MHz est la fréquence la plus élevée disponible chez Viper Steel pour les kits de 64 Go. Nous allons vérifier son fonctionnement sur deux plates-formes : une carte mère/CPU basée sur le Z390, ainsi qu'un X470. Nous allons toujours essayer d'en tirer quelque chose de plus, alors peut-être que la norme 3600 MHz n'est pas le dernier mot ici (mais même cela une bonne valeur pour les systèmes Ryzen).



D'un autre côté, vous devez vous rappeler que, jusqu'à présent, c'était déjà tout un exploit si un kit comme celui-là avait même une horloge à 3200 MHz. Si vous préférez, vous pouvez toujours rester du bon côté et vous en tenir à la fréquence et aux latences annoncées, en utilisant XMP. Naturellement, ces kits sont optimisés pour les systèmes AMD et Intel (qui seront testés dans cette revue). La série Viper Steel est couverte par une garantie à vie limitée.



Le prix est d'environ 309.99 Dollars (32 Go x 2, 3600 MHz).



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D