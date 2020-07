GIGABYTE annonce la série de disques SSD AORUS Gen4 sans dissipateurs thermiques.



GIGABYTE a été parmi les premiers sur le marché avec un SSD PCI-Express gen 4.0 M.2 NVMe, avec sa série de SSD AORUS NVMe Gen4 à partir de juin 2019. Ces disques sont caractérisés par des dissipateurs thermiques en cuivre volumineux. La société a décidé de lancer des variantes du lecteur dépourvues de ce dissipateur thermique et d'utiliser à la place une fine peau de cuivre qui fonctionne à la fois comme dissipateur de chaleur et comme étiquette de produit.



La raison d'être de ce produit est de permettre aux utilisateurs d'utiliser le dissipateur thermique M.2 fourni avec leur carte mère. La gamme se compose de variantes 1 To (GP-AG41TB) et 2 To (GP-AG42TB), et introduit une nouvelle variante de 500 Go (GP-AG4500G) qui n'est pas disponible dans la gamme d'origine.







Le lecteur sous-jacent est identique. Il combine un contrôleur Phison PS5016-E16 avec une mémoire flash NAND 3D TLC 96 couches sur 8 canaux et un cache DRAM DDR4 (512 Mo pour la variante 500 Go, 1 Go pour la variante 1 To et 2 Go pour la variante 2 To une variante). Les trois variantes offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 5000 Mo/s.



Les variantes 1 To et 2 To offrent jusqu'à 4400 Mo/s d'écritures séquentielles, tandis que la variante 500 Go offre jusqu'à 2500 Mo/s. Les variantes 1 To et 2 To offrent en outre les mêmes nombres de performances d'accès aléatoire 4K de 750 k/700 k IOPS (lectures/écritures), tandis que la variante de 500 Go offre jusqu'à 400 k/550 k IOPS. GIGABYTE soutient les lecteurs avec des garanties de 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP