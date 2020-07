PHILIPS nous propose un nouvel écran : Le 498P9 Brilliance.



MMD, le distributeur officiel des produits Philips, a annoncé aujourd'hui le nouvel écran LCD incurvé Philips 498P9 Brilliance 32: 9 SuperWide, un écran de 49 "(48,8"/124 cm) conçu pour les professionnels.







Ce moniteur est enrichi de fonctionnalités améliorant les performances et avec son écran 32: 9 SuperWide 49 "et une résolution de 5120 x 1440 pixels, remplace parfaitement deux écrans 27" 16: 9 Quad HD installés côte à côte. Le 498P9 offre une visualisation sans distraction et plus de confort pour les yeux, grâce à son écran incurvé 1800R qui assure un champ de vision plus large et enveloppe subtilement l'utilisateur.



Le 498P9 est équipé d'une dalle VA, offrant un contraste natif très élevé (3000: 1), un taux de rafraîchissement de 70 Hz pour des visuels fluides, une haute précision des couleurs (DeltaE <2) et une large couverture de gamut (sRGB 121%, AdobeRGB 91 %). L'attrait du moniteur va même au-delà: avec la technologie MultiView, les professionnels peuvent connecter un PC et un ordinateur portable en même temps, car elle permet une double connexion active et une vue. Désormais, chaque minute passée à travailler est plus efficace, plus productive et plus confortable.







Conçu en tenant compte de vos besoins professionnels



Grâce à sa taille, le moniteur Philips 498P9 facilite le travail. Il dispose d'un large éventail d'options de connectivité, telles que DisplayPort, HDMI et USB 3.2. Le commutateur KVM intégré MultiClient intégré, associé à la fonction MultiView, permet aux utilisateurs de contrôler simultanément deux appareils séparés avec une configuration unique moniteur-clavier-souris, économisant ainsi encore plus de temps et d'espace. Vous pouvez simplement appuyer sur un bouton et basculer entre les sources connectées via les deux ports de liaison montante USB 3.2, augmentant ainsi le multitâche le plus complexe.



On sait que les professionnels qui passent beaucoup de temps devant le moniteur bénéficient naturellement des dernières avancées technologiques. Cependant, ils ont également besoin d'un sentiment de confort pour assurer un environnement de travail optimal. L'écran Philips 498P9 a tout pour plaire, comme la base ergonomique Compact Ergo, une base de moniteur Philips conviviale qui s'incline, pivote et est réglable en hauteur afin que chaque utilisateur puisse positionner le moniteur pour un confort visuel et une efficacité maximum.







Au-delà de l'image et de l'imagination



Le moniteur Philips 498P9 se distingue de la foule grâce à son large éventail de fonctionnalités technologiques. La double résolution QHD (5120 x 1440) garantit que l'écran massif offre des détails nets et une image fidèle - parfait pour les tâches qui nécessitent précision et précision.



La qualité d'image est encore améliorée grâce à SmartImage, une technologie de pointe exclusive qui analyse le contenu affiché à l'écran et optimise les performances d'affichage. De plus, la technologie Adaptive-Sync assure une action fluide et sans effort pour des performances de jeu fluides et sans artefact afin de profiter du rapport hauteur/largeur SuperWide après les heures de travail.



Pour Philips, le confort de l'utilisateur a toujours été une priorité, de sorte que le 498P9 offre une multitude de fonctionnalités, notamment le mode LowBlue et la technologie Flicker-Free pour réduire le scintillement pour moins de fatigue oculaire du gourou.



En ce qui concerne la durabilité, ce nouveau modèle peut également marquer des points: en appuyant sur l'interrupteur dur de 0 Watt, les utilisateurs peuvent couper complètement l'alimentation CA du moniteur, ce qui entraîne une consommation d'énergie nulle. De plus, il répond aux normes environnementales telles que EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, TCO Certified, et son matériau d'emballage est 100% recyclable.



Le moniteur Philips 498P9 est disponible à partir d'Août 2020 à un prix de 889 euros.



TECHPOWERUP