Intel lance officiellement le Core i9-10850K à 453 Dollars !



Intel a officiellement lancé aujourd'hui son nouveau processeur Core i9-10850K. La conception à 10 cœurs et à 20 threads se situe entre le haut de gamme i9-10900K et i9-10800K, et ne présente qu'une petite réduction d'horloge (100 MHz) par rapport au 10900K sur toutes les horloges (cela signifie base, ensemble à 3,6 GHz ; Turbo Boost Max 2.0, atteignant 5,0 GHz ; Turbo Boost 2.0 allant jusqu'à 5,1 GHz.



La technologie Thermal Velocity Boost est également prise en charge, ce qui devrait permettre jusqu'à 5,2 GHz sur un seul cœur et une horloge de 4,8 GHz sur tous les cœurs Le TDP reste le même que le 10900K à 125 W, avec les mêmes valeurs Tau et PL1/PL2 que 10900K (56 sec, 125 W et 250 W).







Le nouveau processeur améliore la proposition de valeur du 10900K en étant disponible à environ 10% de moins que le processeur haut de gamme Comet Lake-S d'Intel, avec un prix fixé à 453 $ (pour des quantités de plateau de 1K). Alors que les problèmes de fabrication d'Intel et la production de 14 nm continuent de ne pas répondre à la demande, il est probable que la société continuera à affiner sa pile de produits avec autant de processeurs que possible, afin d'obtenir une ASP plus élevée sur chaque modèle qu'elle ne le ferait si ils ne devaient compter que sur les rendements de fabrication et/ou sur la désactivation manuelle des cœurs dans les puces qui ne pouvaient pas atteindre les vitesses annoncées pour chaque modèle de processeur. Le Core i9-10850K reste compatible avec les cartes mères Intel Z490, H470 et B460.



VIDEOCARDZ