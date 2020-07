RAZER nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Cynosa V2.



Razer a présenté aujourd'hui le Cynosa V2, son nouveau clavier de jeu axé sur la valeur succédant au Cynosa Chroma original de 2017. La gamme Cynosa de Razer représente des claviers de jeu de type membrane axés sur la valeur. Le nouveau Cynosa V2 est au prix de 59.99 Dollars et devrait être mis en vente à partir du 31 Juillet 2020. Le nouveau Cynosa V2 est livré avec des touches rétroéclairées RVB configurables individuellement (alors que le Cynosa Chroma original a des zones d'éclairage).











Razer a également mis à jour quelques autres éléments par rapport à l'original. L'électronique prend en charge le basculement complet des touches N et la fréquence d'interrogation de 1000 Hz, et peut s'interfacer avec le logiciel Razer Synapse 3 (pour la couleur des touches individuelles et le recadrage des macros). Les autres changements incluent de nouvelles touches de raccourci multimédia (dont l'original n'a pas), des améliorations ergonomiques, une résistance aux éclaboussures et une gestion améliorée des câbles USB (rainures d'enroulement).



TECHPOWERUP