La vitesse d'horloge sur les ROCKET LAKE-S semble aller jusqu'à 5Ghz en boost !



Les processeurs de bureau Intel Core "Rocket Lake-S" de 11e génération dans le package LGA1200 pourraient être livrés avec des vitesses d'horloge qui sont la norme de nos jours. Intel ne semble pas disposé à réduire la vitesse d'horloge à la suite de l'augmentation de l'IPC avec les cœurs de processeur de nouvelle génération «Cypress Cove» qui pilotent ces processeurs. Twitter gère "leakbench", qui suit les résultats intéressants de Geekbench, a repéré une liste de base de données pour un échantillon d'ingénierie "Rocket Lake-S" avec des vitesses d'horloge de base de 3,40 GHz et une augmentation de 5,00 GHz.







La liste a tous les signes révélateurs de «Cypress Cove», tels que 48 Ko de cache L1D, 512 Ko par cache L2 de cœur et 16 Mo de cache L3 partagé pour cette puce à 8 cœurs/16 threads. "Cypress Cove" est censé être un back-port de la conception du cœur du processeur "Willow Cove" d'Intel, de son nœud d'origine 10 nm + au 14 nm ++.



VideoCardz a comparé ce résultat de référence ES «Rocket Lake-S» à celui d'un Core i7-10700K au détail, et a constaté que ses performances à un seul thread étaient environ 6,35% plus élevées malgré un déficit de vitesse d'horloge de 200 MHz, bien que pour une raison quelconque, son les performances multithreads sont à la traîne de plus de 15%.



