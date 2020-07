TECHPOWERUP nous propose le test du : Seagate BarraCuda 120 SSD 1 To.



Seagate est l'un des noms les plus connus de l'industrie du stockage et ses disques durs sont utilisés par des centaines de millions de personnes dans le monde. Avec Western Digital, Seagate détient essentiellement le marché des disques durs mécaniques, mais ce marché est attaqué par les disques SSD Flash. Les disques SSD atteignent des taux de transfert plus rapides et des temps d'accès plus courts que les disques durs en raison de leur nature à semi-conducteurs sans aucune pièce mobile. D'un autre côté, le prix par Go des disques SSD est plus élevé que celui des disques durs, mais les prix ont régulièrement baissé au fil des ans, ce qui incite désormais de plus en plus de personnes soucieuses de leur budget à explorer ce que les disques SSD peuvent offrir par rapport aux disques mécaniques.



La revue SSD d'aujourd'hui couvrira le Seagate BarraCuda 120 dans sa variante de 1 To. Contrairement à la majorité des avis récents sur les disques SSD, qui étaient tous M.2 NVMe, celui-ci utilise un facteur de forme de 2,5 pouces avec l'interface SATA. J'attends avec impatience cet examen car il existe toujours une demande importante de stockage qui ne le fait pas. occupent de précieux emplacements M.2 - la plupart des cartes mères n'en ont qu'un ou deux, mais beaucoup de connectivité SATA. Quatre ports SATA sont standard sur toutes les cartes mères récentes, la plupart en ont six, certains en ont même huit.



En interne, le Seagate BarraCuda utilise un contrôleur STXZA01F5578, qui est un design Phison S12 renommé. Les puces flash sont Intel 3D TLC, probablement 96 couches. Comme prévu, le SSD inclut la mise en cache pseudo-SLC pour améliorer les performances. Le BarraCuda dispose également d'une puce de cache DRAM pour éviter les problèmes de performances d'écriture aléatoire des SSD sans DRAM.



Seagate propose le BarraCuda 120 dans des capacités de 250 Go (55 Dollars), 500 Go (70 Dollars), 1 To (115 Dollars) et 2 To (230 Dollars). L'endurance pour ces modèles est fixée respectivement à 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 1170 TBW. Seagate comprend également une garantie de cinq ans.







Voici la fiche technique :







