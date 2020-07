Le GPU NVIDIA Ampere A100 obtient une référence et remporte la couronne du GPU le plus rapide au monde.



Lorsque NVIDIA a présenté son GPU Ampere A100, il était considéré comme la création la plus rapide de l'entreprise à ce jour. Cependant, nous ne savions pas à quelle vitesse le GPU est exactement. Avec les énormes cœurs 6912 CUDA, le GPU peut emballer tout cela sur une matrice de 7 nm avec 54 milliards de transistors. Associé à 40 Go de mémoire HBM2E ultrarapide avec une bande passante de 1555 Go/s, le GPU est en passe d'être performant. Et à quelle vitesse exactement vous vous demandez-vous? Eh bien, grâce à Jules Urbach, le PDG d'OTY, un développeur de logiciels et fabricant du logiciel OctaneRender, nous avons le premier benchmark du GPU Ampere A100.











Avec 446 points dans OctaneBench, une référence pour OctaneRender, le GPU Ampere prend la couronne du GPU le plus rapide au monde. Le GPU GeForce RTX 2080 Ti marque 302 points, ce qui rend le GPU A100 jusqu'à 47,7% plus rapide que Turing. Cependant, la carte de Turing la plus rapide trouvée dans la base de données de référence est la Quadro RTX 8000, qui a marqué 328 points, montrant que Turing tient toujours bien. Le résultat de l'Ampère A100 fonctionnait avec RTX désactivé, ce qui pourrait donner des performances supplémentaires si RTX était activé et que cette partie du silicium commençait à fonctionner.



VIDEOCARDZ