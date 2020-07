NVIDIA nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 451.85 HotFix.



NVIDIA a récemment publié la version 451.85 du pilote GeForce Hotfix qui corrige divers problèmes dans les derniers pilotes 451.67 WHQL Game Ready.



Ce correctif apporte des améliorations de stabilité pour le jeu :







Lors de l'exécution en mode DirectX 12 avec la planification GPU accélérée par le matériel activée.



Des correctifs de corruption de texture dans Death Stranding avec les GPU GeForce GTX16/RTX20 series :







Des correctifs de performances pour Forza Motorsport 7 :







Le nouveau hotfix ajoute également la compatibilité G-Sync pour le moniteur de jeu Samsung 27 "Odyssey G7.



Problèmes résolus dans cette version



- [Shadow of the Tomb Raider] [DirectX 12] : Le jeu peut planter lorsqu'il est lancé avec la planification GPU accélérée par matériel activée,

- [Death Stranding] : une corruption de texture peut être observée pendant le jeu sur les GPU GeForce GTX 16/RTX 20

- Le panneau de configuration NVIDIA n'affiche pas la résolution native de certains téléviseurs HD avec des synchronisations non valides,

- Certains jeux peuvent présenter des blocages aléatoires qui durent quelques secondes pendant le jeu,

- Certains écrans peuvent afficher une teinte verte lorsque Windows Night Light est activé,

- [Forza Motorsport 7] : le jeu commence à bégayer après quelques tours de course,

- [Compatible G-Sync] : Ajoute la prise en charge du moniteur de jeu Samsung Odyssey G7 27 ".



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP