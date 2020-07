COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le MG120-G RGB.



Cougar a présenté aujourd'hui le MG120-G RGB, un boîtier tour Micro-ATX. Cette tour plutôt large et spacieuse est caractérisée par des panneaux en verre trempé teinté foncé de 4 mm d'épaisseur le long des panneaux latéraux avant et gauche, et par l'inclusion de trois ventilateurs Cougar VK120 ARGB (deux le long des entrées avant, un à l'échappement arrière, pré -installée).



Ses caractéristiques de ventilation incluent la possibilité de monter deux ventilateurs de 140 mm ou trois de 120 m le long du panneau avant, deux échappements supérieurs de 140/120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Les tailles de radiateur maximales prises en charge comprennent un radiateur de 280 mm x 140 mm le long du panneau avant et un radiateur de 240 mm x 120 mm le long du dessus.



















Les options de stockage pour le Cougar MG120-G sont tout aussi impressionnantes, avec trois supports de 2,5 pouces le long de la cloison horizontale séparant les deux chambres, deux plateaux de lecteur de 3,5 pouces/2,5 pouces dans la chambre inférieure et un support de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère (donc jusqu'à six 2,5 pouces ou quatre 2,5 pouces + deux 3,5 pouces). Le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 33 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 17,5 cm de hauteur.



Cougar comprend un contrôleur ARGB à 6 canaux avec le boîtier qui contrôle l'éclairage des trois ventilateurs inclus (en plus de la place pour l'expansion). Le panneau avant comprend une paire de ports USB de type A (un USB 2.0 et un USB 3.x), des prises HDA et un bouton pour parcourir les préréglages du contrôleur ARGB. Le boîtier mesure 210 mm x 415 mm x 400 mm (LxHxP).



Voici la fiche technique de la ventilation :







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



