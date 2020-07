Western Digital annonce des variantes de 18 To de G-Technology G-DRIVE, G-RAID et G-SPEED.



Western Digital a annoncé qu'elle étendait les disques durs Ultrastar de plus grande capacité du secteur à une sélection de ses produits G-Technology, offrant aux professionnels des solutions puissantes et ultra-fiables pour gérer des volumes massifs de contenu pour des flux de travail créatifs optimisés.



Une première pour les marchés grand public et professionnel, les disques 18 To de classe entreprise Ultrastar sont disponibles dans trois familles de produits de la marque G-Technology, notamment G-DRIVE, G-RAID avec Thunderbolt 3, G-SPEED Shuttle avec Thunderbolt 3 et G- SPEED Shuttle XL avec Thunderbolt 3.



Les disques durs Ultrastar de classe entreprise de 18 To disponibles dans le commerce offrent la densité surfacique la plus élevée du secteur en tirant parti de nouvelles technologies innovantes, notamment la technologie d'enregistrement magnétique assisté par énergie, le premier actionneur à trois étages du secteur et une plate-forme HelioSeal à 9 disques. Les puissants disques à 7200 tr/min sont livrés avec une cote MTBF de 2,5 millions d'heures et une garantie limitée de 5 ans.







«Au cours de ma carrière en tant que photographe commercial et artistique, réalisateur et directeur de la photographie avec une spécialisation en photographie aérienne, j'ai capturé plus de 300 To de contenu. Les pairs se renseignent souvent sur mes meilleures pratiques en matière de stockage numérique et je souligne en direction de la famille G-SPEED Shuttle configurable en RAID de G-Technology pour leurs besoins de stockage d'archivage intensifs.



Les capacités massives disponibles réduisent considérablement les coûts globaux de mes besoins de stockage et me permettent d'être incroyablement efficace lorsque je suis sur le terrain », a déclaré Vincent Laforet, ambassadeur de G-Technology G-TEAM.



La gamme G-SPEED Shuttle de solutions de stockage prêtes pour le studio a été conçue dans un seul but: répondre aux besoins de flux de travail des demandes de l'industrie d'aujourd'hui et des demandes de ses créatifs de production multimédia. Disponibles en formats 4 et 8 baies, le G-SPEED Shuttle et le G-SPEED Shuttle XL sont configurables en RAID 0, 1, 5, 10 et JBOD et 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, respectivement.



Les produits sont conçus pour fonctionner rapidement et 24 heures sur 24, ce qui les rend parfaits pour les transferts ultra-rapides, les sauvegardes principales consolidées et les flux de travail évolutifs. La gamme est robuste et transportable avec une valise Pelican disponible.



Ces solutions à haut débit utilisent des disques durs de classe entreprise haute capacité et hautes performances qui peuvent être configurés par l'utilisateur dans une large gamme d'options RAID pondérées en fonction de la vitesse ou d'une protection supplémentaire des données et sont désormais disponibles dans des capacités massives allant jusqu'à 144 To en un système.



G-RAID avec Thunderbolt 3 est une solution de bureau conçue pour les applications rigoureuses et les flux de travail multi-flux HD, 2K, 4K et HDR. Les baies à deux disques du périphérique G-RAID prennent en charge RAID 0 et RAID 1. Le RAID 0 par défaut répartit les deux disques ensemble, offrant des vitesses de lecture et d'écriture améliorées, mais pas de redondance des données, tandis que RAID 1 reflète le contenu d'un lecteur à l'autre, offrant une redondance des données 1: 1 au détriment des performances.



De plus, G-RAID offre la possibilité de connecter en série jusqu'à cinq périphériques supplémentaires à l'aide de l'interface Thunderbolt 3. Pour ceux qui n'ont pas besoin des avantages d'un RAID, JBOD est également pris en charge. Avec l'inclusion du disque de 18 To, G-RAID offre désormais jusqu'à 36 To de stockage de données.



La solution G-DRIVE de G-Technology est disponible avec une connectivité USB 3.0, USB-C ou Thunderbolt 3. Ces offres de disques durs externes sont conçues pour les applications gourmandes en stockage telles que le montage audio/vidéo et la photographie numérique. Les disques durs externes G-DRIVE fournissent jusqu'à 18 To de stockage de classe entreprise, une vitesse de rotation de 7200 tr/min et une interface pour répondre aux normes des passionnés de création ou des professionnels.



Les disques sont enfermés dans un boîtier tout en aluminium attrayant, compatible macOS et prêt pour Time Machine. Le lecteur externe USB-C G-DRIVE peut prendre en charge jusqu'à 45 watts d'alimentation USB via le port USB-C, ce lecteur peut charger votre MacBook ou MacBook Pro compatible sans avoir à sortir un chargeur MacBook séparé de votre sac.



«Nous comprenons la valeur du contenu numérique et créons des produits qui correspondent à la passion des créateurs numériques. Les produits G-Technology améliorent l'efficacité des flux de travail numériques et protègent les médias de grande valeur grâce à une large gamme de solutions de stockage qui permettent aux créateurs de pousser plus loin Les limites de ce qui est possible.



Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette technologie innovante et de pointe pour aider à simplifier les flux de travail et aider à la consolidation des archives », a déclaré Jim Welsh, SVP et directeur général, Content Solutions Business Unit, Western Digital .



Prix et disponibilité



Les G-SPEED Shuttle/G-SPEED Shuttle XL, G-RAID et G-DRIVE avec disques 18 To seront disponibles pour les clients américains sur shop.westerndigital.com en Août 2020.



