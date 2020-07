Intel détaillera les graphiques Xe le 13 août 2020.



Intel devrait révéler les détails techniques de sa prochaine architecture graphique Xe le 13 août, selon un tweet d'Intel Graphics qui a depuis été supprimé. Tom's Hardware pense que la révélation est toujours d'actualité. "Vous avez attendu. Vous vous êtes demandé. Nous allons livrer. Dans 20 jours, attendez-vous à plus de détails sur les graphismes Xe", lit-on dans le tweet. Senior Fellow et directeur de l'architecture graphique chez Intel, David Blythe devrait présenter un mémoire technique sur l'architecture graphique Xe lors d'un événement virtuel Hot Chips le 17 août 2020.







Ces révélations techniques sont étroitement synchronisées avec le lancement de «Tiger Lake», le premier lancement commercial d'Intel de Xe en tant que solution iGPU que le fabricant de puces appelle «Gen12» pour une cohérence avec les anciennes générations de graphiques intégrés.



Xe est loin d'être conçu uniquement pour les iGPU ou les petits dGPU, l'architecture étant évolutive jusqu'aux grands processeurs de calcul scalaires de la taille des sous-bocks de bière. Même en tant qu'iGPU, Xe est formidable, car il a récemment été montré en jouant à des jeux AAA par lui-même.



Les récents commentaires d'Intel lors de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020 ont fourni de solides indices sur le découplage des dGPU Xe des problèmes de fonderie d'Intel, et éventuellement vers des fonderies tierces telles que Samsung ou TSMC.



TOM'S HARDWARE