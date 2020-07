Aqua Computer présente le dessus de pompe ULTITOP D5 DUAL.



Aqua Computer, le spécialiste allemand des systèmes de refroidissement par eau, présente aujourd'hui un nouveau toit à double pompe pour les pompes D5. En utilisant ce double sommet de pompe, la pression fournie par les deux pompes connectées en série est doublée et un fonctionnement redondant en cas de panne d'une pompe est assuré. L'ULTITOP D5 DUAL a été optimisé pour un bruit de fonctionnement le plus faible possible et une conception compacte. Aqua Computer a largement simulé et optimisé la géométrie du corps de pompe.



















La pompe peut être facilement installée dans presque toutes les situations d'installation grâce à deux options de montage décalées de 90 °. Un support disponible en accessoire permet également le montage sur des trous de ventilateur de 120 et 140 mm. Le découpleur spécialement adapté fourni, composé d'amortisseurs en silicone très doux, garantit que presque aucune vibration n'est transmise au boîtier. Aqua Computer fabrique l'ULTITOP D5 DUAL en Allemagne dans sa propre usine CNC. Le boîtier principal est en acétal, les filetages sont G1/4 ".



Il est disponible dès maintenant au prix de 79.90 euro, en plus un kit avec deux pompes D5 NEXT est proposé pour 289 euros.



