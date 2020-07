Immergez-vous pleinement dans Hyper Scape d'Ubisoft avec l'intégration de jeu CORSAIR iCUE.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu hautes performances et des composants passionnés, est ravi d'annoncer qu'Hyper Scape, la bataille royale très attendue d'Ubisoft actuellement en version bêta ouverte, est le dernier titre à proposer une intégration d'éclairage dynamique avec le logiciel CORSAIR iCUE. Tous les appareils RVB compatibles iCUE de votre système, de la DRAM au clavier, réagiront aux actions et aux événements du jeu au fur et à mesure que la bataille fait rage, offrant ainsi l'expérience la plus immersive possible.







Dans Hyper Scape, les joueurs courent, sautent et se frayent un chemin à travers un immense paysage urbain, affrontant des dizaines d'adversaires en ligne pour être couronnés le dernier debout. Le paramètre unique permet aux joueurs de profiter de la verticalité pendant le jeu, d'attaquer les ennemis d'en haut et d'en bas lorsqu'ils traversent le vaste monde virtuel. Dans le cadre du partenariat de CORSAIR avec Ubisoft, les joueurs pourront également réclamer un skin gratuit CORSAIR RGB personnalisé dans le jeu lorsque le jeu sera officiellement lancé, pour le combattre avec style.







Pour étendre davantage les possibilités d'éclairage synchronisé à l'échelle du système, le logiciel CORSAIR iCUE prend désormais également en charge le contrôle de l'éclairage RVB sur les cartes graphiques compatibles ASUS Aura avec la dernière version de l'utilitaire Aura Sync d'ASUS installé, rejoignant les cartes mères compatibles ASUS Aura pour un configuration plus unie que jamais. Combiné à la gamme complète de composants RVB contrôlés par iCUE, tels que les ventilateurs, les refroidisseurs et la mémoire, les joueurs peuvent profiter d'un éclairage entièrement synchronisé dans tout leur système.







iCUE offre également désormais un accès pratique au contrôle de l'éclairage et à la sélection de profils sur PC directement depuis la Xbox Game Bar grâce aux widgets CORSAIR iCUE Game Bar récemment publiés, maintenant disponibles en téléchargement gratuit depuis l'application Microsoft Store et le Game Bar Widget Store. Développés avec Xbox, les widgets permettent une sélection transparente de tous les profils iCUE enregistrés et un assortiment d'effets Lighting Link pendant que iCUE s'exécute en arrière-plan, sans avoir à ouvrir directement le client logiciel.



Pour en savoir plus sur l'intégration de CORSAIR iCUE avec Hyper Scape, veuillez Cliquez ICI.



CORSAIR