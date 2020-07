BIOSTAR prêt à prendre en charge les derniers processeurs Ryzen PRO 4000 Renoir.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la prise en charge des nouveaux processeurs de bureau Ryzen Pro 4000 d'AMD. Construits sur le socket AM4, les nouveaux processeurs Ryzen Pro 4000 sont conçus pour être les meilleurs en utilisant la dernière technologie de pointe offerte par AMD.



Les nouveaux APU de bureau basés sur AM4 sont basés sur le chipset 8-core 7 nm "Renoir", construit sur l'architecture révolutionnaire Zen 2 core avec une technologie de processus 7 nm innovante et optimisé pour des graphiques Radeon hautes performances dans une conception SOC.







Les nouveaux processeurs de bureau AMD Ryzen 4000 série G ont montré des progrès exceptionnels en termes de performances avec une efficacité énergétique extrêmement précise qui est très efficace pour les consommateurs, les joueurs, les streamers et les créateurs de contenu. Conçus pour les PC professionnels modernes, les processeurs de bureau AMD Ryzen série 4000 avec technologies PRO offrent des solutions de classe entreprise, une technologie avancée et des fonctions de sécurité multicouches.



Le processeur de bureau AMD Ryzen 4700G :



- Performances multi-thread jusqu'à 2,5 fois par rapport aux générations précédentes.

- Des performances à un seul thread jusqu'à 5% supérieures à celles du processeur Intel Core i7-9700.

- Des performances multi-thread jusqu'à 31% supérieures à celles du processeur Intel Core i7-9700.

- Des performances graphiques jusqu'à 202% supérieures à celles de l'Intel Core i7-9700.



Les processeurs de bureau AMD Ryzen PRO série 4000 offrent :



- Des performances jusqu'à 31% plus rapides que la concurrence.

- Jusqu'à 43% de performances par watt en plus par rapport à la concurrence.



BIOSTAR est prêt à déployer des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères de la série 500 basées sur AM4 afin de correspondre à la version d'AMD afin que les consommateurs de BIOSTAR puissent facilement mettre à niveau leurs versions existantes vers les derniers processeurs AMD.



Parmi les premières cartes mères à bénéficier de la mise à jour, les cartes mères de la série RACING sont les préférées des fans, portant l'ADN premium de BIOSTAR. Les cartes mères comme le RACING B550GTA, le RACING B550GTQ et sont des cartes mères de premier ordre avec une technologie intégrée prête pour correspondre aux nouveaux processeurs d'AMD avec des fonctions telles que la prise en charge de PCIe 4.0 déjà disponibles.



Conçus pour être les meilleurs du secteur, les RACING B550GTA et RACING B550GTQ sont construits avec le langage de conception agressif de BIOSTAR issu de leurs cartes mères de la famille RACING conçues avec une technologie de pointe pour prendre en charge le meilleur matériel du marché. Les cartes mères de la série BIOSTAR RACING B550 sont prêtes à laisser toute concurrence dans la poussière avec les tout nouveaux processeurs Ryzen Pro 4000.



De même, la série X570 de BIOSTAR reçoit la nouvelle mise à jour du BIOS et les rend facilement disponibles pour ces nouvelles mises à jour de processeur.



RACING B550GTA et RACING B550GTQ



Conçues pour exécuter les derniers et meilleurs processeurs AMD Ryzen, les cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ de BIOSTAR sont conçues pour être les meilleures du jeu et des affaires, parfaitement conçues avec des éléments de conception issus de leurs cartes mères de la famille RACING avec une technologie de pointe pour prendre en charge le meilleur matériel sur le marché.



La carte mère RACING B550GTA est disponible dans un facteur de forme ATX adapté aux consommateurs qui cherchent à construire une plate-forme de jeu à part entière qui peut tirer parti des connecteurs d'extension et de la connectivité supplémentaires fournis avec l'architecture ATX, tandis que la carte mère RACING B550GTQ est construite autour du Micro -Facteur de forme ATX pour les versions qui nécessitent le même niveau de technologie et de puissance que son homologue ATX mais qui prennent moins de place dans un boîtier PC



Les deux cartes mères sont bien équipées des dernières technologies telles que les nouveaux slots PCIe 4.0 qui offrent un taux de transfert de 16 GT/s avec une bande passante 2x fois supérieure à celle de l'ancien PCIe 3.0 tout en maintenant la compatibilité descendante. Les cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ sont également équipées de PCIe M.2 4.0 qui offrent une latence plus faible avec la bande passante la plus élevée de 64 Gb/s et c'est 2 fois plus rapide que PCIe M.2 3.0.



Et des fonctionnalités supplémentaires telles que l'USB 3.2 Gen2 Type C et le port LAN 2,5 GbE haute vitesse (B550GTA), le port LAN GbE (B550GTQ) fournissent les dernières options de connectivité et de transfert de données pour les utilisateurs sur un panneau d'E/S arrière entièrement équipé sur les deux cartes mères.



B550MH



Destinée aux utilisateurs professionnels et occasionnels, la nouvelle carte mère BIOSTAR B550MH est conçue pour être efficace et fiable, construite avec la dernière technologie pour être la meilleure du marché avec un nouveau design de PCB élégant.



La carte mère B550MH prend en charge jusqu'à 64 Go de RAM sur 2 modules DIMM avec la capacité d'atteindre des vitesses de plus de 4400 OC et des technologies comme PCIe 4.0 qui prend en charge des taux de transfert de données de 16 GT/s, ce qui est 2 fois plus rapide que PCIe 3.0 avec rétrocompatibilité, ainsi que PCIe M.2 4.0 qui offre une latence plus faible sur une bande passante plus élevée de 64 Gb/s, ce qui est 2x plus rapide que l'ancien PCIe M.2 3.0, faisant de la nouvelle carte mère BIOSTAR B550MH un excellent choix pour de nombreuses applications.



En conclusion, les consommateurs peuvent être assurés que leurs cartes mères BIOSTAR AM4 sont bien prises en charge pour toute mise à niveau de processeur sans tracas avec des mises à jour du BIOS faciles à installer qui amélioreront la stabilité du système de manière rentable. BIOSTAR vise toujours à fournir un support après-vente inégalé pour ses produits en tant que marque leader du secteur.



Les utilisateurs peuvent accéder à la page de téléchargement de la page produit de leur carte mère et télécharger la dernière version du BIOS comme indiqué ci-dessous avec une liste des processeurs pris en charge.



Liste des processeurs pris en charge :



- Processeur de bureau AMD Ryzen TM 7 4750G avec technologies PRO,

- Processeur de bureau AMD Ryzen TM 5 4650G avec technologies PRO,

- Processeur de bureau AMD Ryzen TM 3 4350G avec technologies PRO.



