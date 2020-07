CASEKING nous propose : Le HALBERD Chimera Gaming Desk.



La société britannique Halberd est réputée pour ses tables de jeu exceptionnellement bien fabriquées et robustes. Leurs dessus de table Chimera sont faits d'un MDF solide qui a été enduit de poudre pour leur donner une finition tactile sans couture et pas d'arêtes vives. Ce revêtement en poudre durable garantit que les dessus de table évitent les signes d'usure même après une utilisation intensive. En ce qui concerne la gestion des câbles, les plateaux sont équipés de goulottes de câbles bien placées. Les plateaux de table sont disponibles en différentes tailles, il s'agit de la version de taille moyenne en trois parties avec une largeur totale de 150 centimètres.







Le bureau de jeu Halberd Chimera en rouge et noir en un coup d'œil :



- Bureau de jeu luxueux et complet pour les positions assise et debout,

- Plateau chimère en MDF laqué époxy, largeur 180 centimètres,

- Pieds de table réglables électriquement de la série Stance de 71 à 126,5 centimètres de hauteur,

- Charge maximale de 75 kilogrammes par jambe,

- Gestion étendue des câbles dans le dessus de table et les pieds,

- Comprend un conduit de câbles.



The Halberd Chimera : parfait pour les configurations de jeu élaborées



La deuxième partie essentielle d'une bonne table d'ordinateur est bien sûr les pieds et le cadre sur lequel repose le plateau. Halberd dispose d'une gamme étendue et de haute qualité de cadres sur lesquels nos experts peuvent s'appuyer pour élaborer ces offres de bureaux de jeu.



Cette version dispose des pieds de table électroniques réglables en hauteur de la série Stance. Fabriqués en acier, ils offrent la stabilité nécessaire pour transporter même des configurations de jeu complètes et lourdes; chaque jambe peut porter jusqu'à 75 kilogrammes.



La hauteur des pieds de la table Stance peut être réglée entre 71 et 126,5 centimètres. Jusqu'à 150 kilogrammes peuvent être soulevés par son moteur puissant en appuyant sur un bouton pour garantir aux utilisateurs une posture confortable. La table peut également être utilisée en position debout.



Les pieds de table ont quatre pieds de grande surface en caoutchouc et protègent ainsi également les sols sensibles. Les pieds et les contreventements sont creux et conçus pour une gestion étendue des câbles. Afin d'accueillir les nombreux câbles d'une configuration de jeu complète, Halberd comprend un conduit de câbles qui peut être attaché à la traverse.



Voici la fiche technique :







Les dimensions :







Le prix est de : 1 315.87 euros.



