AMD Ryzen PRO 4750G, PRO 4650G et PRO 4350G testés.



La publication technique basée à Taiwan CoolPC.com.tw a publié l'une des premières évaluations complètes des performances des processeurs de bureau AMD Ryzen PRO 4750G, PRO 4650G et PRO 4350G Socket AM4 récemment annoncés, basés sur le silicium 7 nm «Renoir» qui combine jusqu'à 8 cœurs GPU "Zen 2" avec un iGPU Radeon Vega qui a jusqu'à 8 unités de calcul (512 processeurs de flux). Lors de leurs tests, les processeurs ont été associés à un refroidisseur AMD Wraith Prism (compatible TDP 125 W), une carte mère ASUS ROG Strix B550-I Gaming, 2 mémoires ADATA Spectrix D50 DDR4-3600 de 8 Go et un SSD Seagate FireCuda NVMe.







Les résultats de référence sont un mélange fascinant. Il a été constaté que le meilleur Ryzen 7 4750G échangeait des coups avec le Core i7-10700K, le i7-10700 et le Ryzen 7 3700X d'AMD, en fonction de l'indice de référence. Dans CPUMark 99 et Cinebench R20 nT, le PRO 4750G bat les i7-10700 et 3700X tout en faisant pratiquement correspondre le i7-10700K.















Il bat le i7-10700K à 7-Zip (décompression) et la référence d'encodage vidéo HWBOT x265. L'histoire se répète avec le PRO 4650G 6 cœurs / 12 threads battant le Core i5-10600K dans certains tests, et le Ryzen 5 3600X d'AMD dans plusieurs tests. Idem avec le quad-core PRO 4350G collant la génération précédente Ryzen 3 3300G.















Armé du «powah illimité» de la plate-forme de bureau, le silicium «Renoir» est en train de devenir une bête en matière d'overclocking de la mémoire et de latences de cache/mémoire. Il peut s'agir d'une matrice monolithique comme "Pinnacle Ridge", mais bénéficie de plusieurs domaines d'horloge découplés qui vous permettent de vous rendre en ville avec une mémoire OC, tout en bénéficiant des faibles latences de l'approche de la matrice monolithique (par rapport à la conception MCM de «Matisse.»).



COOLPC