THQ NORDIC nous propose un nouveau jeu PC : Desperados III.







Editeur(s)/Développeur(s) : Mimimi Productions/THQ Nordic.



Sortie France : 16 Juin 2020.



Genre(s) : Tactique.



Thème(s) : Western.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : Le RPG en vue isométrique Desperados se trouve un successeur en la personne de Desperados III. Incarnez une fois de plus John Cooper et sa bande pour parcourir l'ouest américain. Chacun des membres de la bande possède ses capacités propres et son style de combat unique.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO