TECHPOWERUP nous propose le test du : Alphacool Eiswolf 2 AIO GPU Cooler.



Alphacool avait beaucoup à montrer au CES cette année, dans un temps plus simple avant que tout ne devienne fou. Parmi les nouveaux produits vus figuraient le refroidisseur de processeur tout-en-un Eisbaer Aurora (AIO) et un refroidisseur de processeur graphique Eiswolf Aurora AIO.



Il s'agissait à la fois de mises à jour "Aurora" des produits plus anciens, incorporant des LED RVB adressables individuellement tout en mettant à jour la pompe et les ventilateurs pour un boost de fonctionnement et de forme. La famille Eiswolf Aurora devait être lancée en mars, mais le COVID-19 a frappé dans le monde entier et les choses ont changé. Nous sommes maintenant en juillet 2020 et Alphacool est prêt à montrer la famille de refroidisseurs GPU Eiswolf 2, désormais nommée.



Nous en jetons un coup d'œil aujourd'hui, et merci encore à eux d'avoir envoyé un échantillon d'évaluation à TechPowerUp!







Cette image montre à quel point l'Eiswolf 2 AIO est un étonnant visuel et donne une idée claire de la composition: prenez un bloc GPU Alphacool à couverture complète, modifiez le dessus et les bornes pour accueillir la pompe et la tubulure, et effectuez des déconnexions rapides (QDC) dans le tube pour aider à connecter le bloc à un combo radiateur/ventilateur, avec cette petite boucle pré-remplie de liquide de refroidissement pour permettre un refroidisseur de GPU autonome qui peut également être connecté à leurs refroidisseurs AIO CPU Eisbaer via les QDC.



Il promet une faible barrière d'entrée au refroidissement par eau personnalisé des processeurs et des GPU, et nous verrons comment l'Eiswolf 2 se comporte dans notre configuration de test dans cette revue qui commence par un examen des spécifications dans le tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP