Lancement de la souris et du clavier antimicrobiens et étanches AZIO KM535.



AZIO lance le combo clavier et souris KM535 Antimicrobial & Waterproof construit à partir du succès des claviers Large Font, conçu pour lutter contre les préoccupations de la pandémie actuelle. L'AZIO KM535 réduit le risque d'infection croisée en inhibant la croissance des bactéries sur les périphériques et ses propriétés imperméables lui permettent d'être lavé. L'AZIO KM535 est également conçu avec un agent antimicrobien pour le protéger contre la croissance de germes et de bactéries.



Les ions argent dans l'agent antimicrobien ont un effet sur une large gamme de microbes, y compris les bactéries Gram-négatives, les bactéries Gram-positives et les moisissures. Les avantages supplémentaires incluent la résistance à la chaleur, la durabilité et la sécurité.







De plus, l'AZIO KM535 est également classé IP66 avec son boîtier étanche pour protéger les composants électroniques contre l'eau, les déversements, l'huile, la saleté et autres. Les utilisateurs peuvent nettoyer librement le KM535 avec un agent nettoyant puissant, vaporiser de l'alcool isopropylique ou le mettre au lave-vaisselle. En cas d'accident, vous pouvez simplement laver et appliquer du savon pour le nettoyer.







AZIO KM535 Fonctionnalités



- Protection antimicrobienne des produits,

- Indice d'étanchéité IP66,

- Touches à membrane silencieuses et réactives,

- Souris avec capteur optique amélioré.



Spécifications du clavier étanche antimicrobien KM535



- Modèle : KM535,

- Interface : USB,

- Type de commutateur : Commutateurs à membrane,

- NKRO : Rollover à 6 touches,

- Indice d'étanchéité : IP66.



Spécifications de la souris étanche antimicrobienne MS530



- Orientation de la main : ambidextre,

- Méthode de suivi : capteur optique,

- PPP : 1000,

- Durée de vie du commutateur : 3 millions de clics,

- Indice d'étanchéité : IP66.



Prix et disponibilité



Le combo étanche antimicrobien AZIO KM535 est maintenant disponible sur AZIO.com en Cliquant ICI, et chez les revendeurs partenaires au prix de 59.99 Dollars.



VORTEZ