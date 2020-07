Lian Li déploie les refroidisseurs de processeur liquides AIO de la série Galahad.



Lian Li a lancé aujourd'hui la gamme Galahad de refroidisseurs de processeur liquides tout-en-un. Disponible en deux variantes principales en fonction de la taille du radiateur - le Galahad 240 et le Galahad 360; il est disponible en deux sous-variantes basées sur la couleur - blanc et noir.



La conception de la glacière est caractérisée par des ornements en aluminium sur toute la longueur du radiateur qui a un logo Lian Li gravé au laser ; et un bloc pompe bicolore avec un design de rondelle en métal au fini chromé. La moitié métallique du bloc-pompe peut être tournée pour réorienter le logo Lian Li, et un embout en aluminium peut être utilisé pour le recouvrir entièrement.























Les embellissements ARGB se trouvent le long du périmètre latéral du bloc-pompe, de son ornement supérieur et des ventilateurs inclus. Chacun des ventilateurs de 120 mm inclus accepte des connexions PWM à 4 broches et ARGB à 3 broches, tourne entre 800 et 1900 tr/min, poussant jusqu'à 69,17 CFM d'air à une pression statique de 2,6 mm H₂O, bien que la société n'ait pas mentionné la sortie de bruit . Parmi les types de sockets CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP