EVGA présente la GeForce GTX 1650 KO avec GDDR6.



Présentation de l'EVGA GeForce GTX 1650 KO avec GDDR6. L'EVGA GeForce GTX 1650 KO vous offre les meilleures performances de jeu à une valeur à laquelle vous ne pouvez pas résister. Maintenant, il est mis à jour avec la mémoire GDDR6, vous donnant cet avantage supplémentaire pour faire passer votre jeu au niveau suivant.



Avec une exécution simultanée d'opérations en virgule flottante et en nombres entiers, une technologie d'ombrage adaptative et une nouvelle architecture de mémoire unifiée avec deux fois plus de cache que son prédécesseur, les shaders Turing permettent des augmentations de performances impressionnantes sur les jeux d'aujourd'hui. Bénéficiez d'une efficacité énergétique 1,4 fois supérieure à celle de la génération précédente pour une expérience de jeu plus rapide, plus cool et plus silencieuse qui tirent parti des fonctionnalités graphiques avancées de Turing.















Performance



La GeForce GTX 1650 KO avec GDDR6 s'inscrit dans la lignée des GeForce GTX 650, GeForce GTX 750, GeForce GTX 950 et GeForce GTX 1050 en offrant des performances pour les titres contemporains les plus rapides que vous puissiez lancer sur la carte. Profitez de performances jusqu'à 70% supérieures par rapport à la GeForce GTX 1050 et jusqu'à 3 fois les performances de la GeForce GTX 950. La GeForce GTX 1650 est une percée en termes de performances pour les joueurs E-Sports et 1080p.



Petit facteur de forme



Avec une toute nouvelle mise en page, une toute nouvelle base de code, de nouvelles fonctionnalités et plus encore, le nouveau logiciel EVGA Precision X1 est plus rapide, plus facile et meilleur que jamais.



Plaque arrière pré-installée.



EVGA Precision X1



Prenez le contrôle avec EVGA Precision X1. Avec une toute nouvelle mise en page, une toute nouvelle base de code, de nouvelles fonctionnalités et plus encore. Le nouveau logiciel EVGA Precision X1 est plus rapide, plus simple et meilleur que jamais, vous permettant de contrôler les ventilateurs et de surveiller vos cartes vitales.



EVGA + GRIP : Courses de combat



Les cartes graphiques EVGA GeForce GTX 1650 KO sont éligibles à la promotion exclusive EVGA GRIP. Disponible pour une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks, achetez une EVGA GeForce 1650 GDDR6 et recevez une copie du jeu et un skin EVGA exclusif.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Il est possible de la commander sur le site d'EVGA : Cliquez ICI.



Elle est au prix de 144.99 Dollars au lieu de 169.99 Dollars.



