Cette grande tour chic de PHANTEKS convient aux PC de jeu haut de gamme, aux stations de travail ainsi qu'aux PC de streaming. Le PHANTEKS Enthoo Pro 2 est compatible avec les grandes cartes mères au format SSI-EEB et E-ATX. Avec divers supports de montage, la tour offre de nombreuses options pour adapter l'intérieur à vos propres exigences. Les systèmes doubles, les systèmes d'alimentation double, de nombreuses options pour les circuits de refroidissement par eau étendus et l'installation verticale de la carte graphique sont pris en charge départ usine. En bref: l'Enthoo Pro 2 ne laisse rien à désirer.























Les caractéristiques du PHANTEKS Enthoo Pro 2 en un coup d'œil :



- Grande tour de PHANTEKS avec panneau latéral en verre trempé,

- Avec contrôleur D-RGB et éclairage RGB intégré,

- Supports de montage inclus pour les systèmes doubles et les systèmes d'alimentation double,

- Pour les cartes mères jusqu'à SSI-EEB et E-ATX,

- Diverses options de refroidissement par air et par eau,

- Un total de 8x 140 ou 15x 120 ventilateurs possibles,

- Radiateurs : max. 2x 480 mm, 2x 360 mm et 1x 140 mm,

- Refroidisseur CPU jusqu'à 195 mm/cartes graphiques jusqu'à 503 mm (installation verticale possible),

- Jusqu'à 12 emplacements 3,5 ou 11 x 2,5 pouces pour supports de données,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.1 Type-C et 4x USB 3.0 Type-A.



Enthoo Pro 2 : grande tour avec de nombreuses options de personnalisation



À première vue, le boîtier ressemble à son prédécesseur, mais PHANTEKS a complètement redéveloppé l'Enthoo Pro 2. La Big Tower offre un intérieur sophistiqué avec un revêtement en poudre noire et une grande finesse. Dans le fond du boîtier se trouve un couvercle d'alimentation éclairé RVB sur lequel un deuxième système au format mini-ITX ou une deuxième alimentation peut être installé. Les deux supports pour cela sont inclus.



Le PHANTEKS Enthoo Pro 2 a de l'espace pour les cartes mères au format SSI-EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX. En plus des huit couvercles d'emplacement PCI, le boîtier offre deux couvercles d'emplacement PCI verticaux pour le montage des cartes graphiques. Les cartes peuvent mesurer jusqu'à 503 millimètres de long et peuvent être admirées à travers le panneau latéral en verre trempé. De nombreux goulottes de câbles caoutchoutées, les attaches de câbles fournies avec des attaches Velcro et des couvercles supplémentaires offrent d'excellentes options pour un acheminement des câbles propre et invisible.



Options de refroidissement par air et par eau



L'Enthoo Pro 2 est prédestiné pour l'installation d'un refroidissement par eau sur mesure: un radiateur au format 480 ou 420 peut être installé à l'avant, cependant les cages HDD peuvent gêner. Les ventilateurs sont fixés à l'extérieur du châssis, ce qui signifie que moins d'espace est perdu à l'intérieur. Il y a de la place pour un modèle de 360 ​​millimètres dans le couvercle et dans le fond.



Un radiateur 140 ou 120 est prévu à l'arrière. Un radiateur d'une taille maximale de 480 millimètres peut être installé sur le plateau de la carte mère. La paroi latérale droite présente de nombreuses ouvertures à cet endroit pour optimiser l'alimentation en air. Une ouverture pour un orifice de vidange est préparée à l'avant.



PHANTEKS a également pensé au refroidissement par air classique et permet d'installer jusqu'à 15 ventilateurs de 120 mm ou huit ventilateurs de 140 mm. Il y a de la place pour quatre modèles 120 ou trois 140 à l'avant, tandis qu'un ventilateur de boîtier 140 ou 120 peut être installé à l'arrière. Trois ventilateurs de 120 mm ou trois de 140 mm peuvent être installés dans le couvercle de la Big Tower. Il y a de la place pour quatre ventilateurs de 120 mm sur le plateau de la carte mère et trois ventilateurs de 120 ou 140 peuvent être montés sur le fond du boîtier. Les refroidisseurs de processeur peuvent mesurer jusqu'à 195 millimètres de haut.



De nombreux disques s'intègrent dans une grande tour comme l'Enthoo Pro 2 : onze disques 2,5 pouces et quatre disques 3,5 pouces peuvent être installés départ usine. Avec des supports en option, l'Enthoo Pro 2 peut même accueillir jusqu'à douze disques 3,5 pouces.



RVB, commandes et connexions



Le PHANTEKS Enthoo Pro 2 a un éclairage LED RVB intégré pour le couvercle de l'alimentation. Les modes de couleur et d'éclairage peuvent être contrôlés via deux boutons sur le panneau d'E/S de la Big Tower ou synchronisés avec d'autres accessoires adressables numériquement à l'aide d'un câble RVB à 3 broches. L'Enthoo Pro 2 est compatible avec ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync et Razer Chroma.



Le panneau E/S est caché à l'avant du boîtier derrière un volet. En plus du bouton d'alimentation, quatre ports USB 3.0, un port USB 3.1 de type C et une prise combo microphone/casque sont cachés derrière le rabat.



Voici la fiche technique :









