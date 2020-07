Cougar déploie le bureau de jeu compact MARS 120 ARGB.



Cougar a aujourd'hui élargi sa gamme de meubles de jeu avec le bureau de jeu compact MARS 120 ARGB. Variante du Cougar MARS original, le MARS 120 tire son nom de la largeur de surface de 120 cm (5 cm ajoutés par les bords). Contrairement au MARS original, il a une hauteur fixe de 81 cm, tandis que la surface est de 74 cm de profondeur.















Les bords latéraux du Cougar MARS 120 comportent deux diffuseurs LED RVB. Outre une connexion d'alimentation auxiliaire, le bureau se branche sur un port USB 3.0 et des prises HDA de votre machine pour mettre en place chacun des ports USB 3.0 et USB 2.0 en aval, des prises casque et un bouton pour parcourir certains préréglages RVB. La configuration RVB peut s'interfacer avec les logiciels de contrôle ARGB les plus populaires. Le bureau a une capacité de charge de 150 kg.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP