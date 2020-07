TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 7 3800XT.



Cela fait exactement un an qu'AMD a lancé les processeurs Ryzen 3000 "Zen 2", et la société a donc décidé de rafraîchir sa gamme avec trois nouveaux ajouts de produits dans le cadre de la série Ryzen 3000 "XT". L'architecture «Zen 3» de la société sortira plus tard cette année, probablement vers la fin, et AMD fait face à la concurrence de la famille de processeurs Intel de 10e génération Core «Comet Lake» récemment lancée. Pourtant, la famille de processeurs de bureau Ryzen 3000 est l'une des nombreuses premières pour AMD, y compris la première sur le marché avec 7 nm et PCI-Express génération 4.0, et c'est la première parité IPC de base avec Intel en plus de 15 ans.



Le Ryzen de troisième génération d'AMD a eu un règne libre sur le marché jusqu'à ce qu'Intel lance sa famille de processeurs de bureau Core de 10e génération. Dans le passé, AMD a fondé sa compétitivité sur l'offre de plus de cœurs / threads au dollar. Les puces Intel de 9e génération avaient encore un léger avantage avec les performances de jeu en raison de vitesses d'horloge plus élevées.



Avec «Comet Lake», Intel a décidé de libérer la microarchitecture «Skylake» en activant HyperThreading à tous les niveaux, en augmentant la vitesse d'horloge, en introduisant de nouveaux algorithmes de boost pour ses familles de processeurs Core i7 et Core i9 et en assouplissant considérablement les limites de puissance de ces puces, notamment donnant aux concepteurs de cartes mères la liberté de mieux modifier les valeurs de puissance et thermiques Ceux-ci ont aidé Intel à restaurer la parité des performances avec AMD sur tous les segments, tout en augmentant son avantage en matière de performances de jeu.



Le leadership d'Intel en matière de performances fortement commercialisé, en particulier dans les performances de jeu, repose uniquement sur des pourcentages à un chiffre, qu'AMD estime pouvoir facilement réduire avec son IP «Zen 2» existant, sans avoir à céder le marché à Intel pour les prochains mois jusqu'à ce que " Zen 3 "soulage la pile de produits. C'est le seul objectif de conception de la famille de produits Ryzen 3000XT.







Notre test Ryzen 7 3800XT examine ce processeur 8 cœurs/16 threads lancé aujourd'hui à 399 $, le prix de lancement du 3800X. Le Core i7-10700K a largement érodé le leadership en matière de performances du 3800X, obligeant AMD à le vendre à des prix inférieurs à 340 $.



Le 3800XT est alors une tentative d'AMD de revendre une pièce à 8 cœurs à 399 $. Il est livré avec des fréquences accrues, avec les mêmes horloges nominales de 3,90 GHz que le 3800X, mais une fréquence de suralimentation maximale qui a été augmentée de 200 MHz - maintenant à 4,70 GHz par rapport aux 4,50 GHz du 3800X et 4,40 GHz du 3700X. Il y a plus dans la série Ryzen 3000XT que de simples ralentisseurs, comme nous l'expliquerons sur la page Architecture.



Une décision intéressante de conception de produit par AMD a été d'exclure le refroidisseur de boîte avec le Ryzen 3800XT - quelque chose qui est inclus sur le 3800X et même le 3900X. Dans leurs briefings, AMD a expliqué que le public cible du 3800XT utilisera de toute façon la puce avec des solutions de refroidissement du marché secondaire, même si nous pensons que le motif est de réduire les coûts (une économie directe de 25 à 30 USD sans refroidisseur Wraith Prism RGB inclus). Sauter le refroidisseur oblige à avoir un refroidissement suffisamment bon pour que le processeur atteigne le boost maximum et l'overclocke bien sur l'utilisateur.



Dans cette revue Ryzen 7 3800XT, nous le comparerons à ses «prédécesseurs» et à l'Intel Core i7-10700K sur toute notre sélection de processeurs et de jeux de référence pour voir si AMD mérite de vendre le processeur à son prix.







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



