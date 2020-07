TECHPOWERUP nous propose le test du : CORSAIR iCUE NEXUS.



Bien que ce soit cette période de l'année où les entreprises mettent des produits sur le marché dans la fenêtre de lancement post-Computex, rien de cette année n'est normal. La plupart des entreprises sont encore en train de définir un horaire de travail à domicile pour les employés, ce qui n'aide bien sûr pas lorsque vous devez produire en série des articles dans des usines asiatiques.



Les grandes entreprises, y compris CORSAIR, ont cependant plus de poids et des unités commerciales à exploiter, avec une RAM d'édition spéciale, des tours d'éclairage et des PC pré-construits qui ont tous été lancés récemment. Aujourd'hui, nous examinons un autre nouveau lancement CORSAIR, qui n'est pas non plus une mise à jour d'un produit préexistant. Entrez dans l'écran compagnon d'iCUE NEXUS et merci à CORSAIR pour avoir envoyé l'échantillon de révision à TechPowerUp.







Le CORSAIR iCUE NEXUS a été lancé plus tôt cette semaine, avec un accueil allant d'un grand intérêt à un grand scepticisme de la part de ceux qui pensent qu'un deuxième moniteur serait meilleur pour l'argent. Le iCUE NEXUS fait au moins certaines choses, mais pas un deuxième moniteur.



D'une part, il peut se clipser sur un clavier compatible et disposer d'une fonctionnalité d'écran tactile prise en charge par leur logiciel iCUE. Cela fait de la combinaison une version plus puissante de claviers autonomes avec écrans LCD intégrés, tels que l'EVGA Z10 RGB que nous avons vérifié plus tôt cette année.



Voici la fiche technique :







