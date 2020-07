Herman Miller et Logitech G améliorent la chaise Embody pour répondre aux besoins des joueurs et streamers professionnels.



Logitech G, une marque de Logitech, et Herman Miller ont fait un premier pas dans le monde de l'ergonomie des sièges pour les joueurs, les streamers et les athlètes d'e-sport aujourd'hui lorsqu'ils ont dévoilé une série de meubles et d'accessoires de jeu haute performance, dont la chaise de jeu Embody, la première chaise véritablement ergonomique de l'industrie.







Ensemble, les deux sociétés ont passé près de deux ans à étudier les pros et les joueurs de l'esport du monde entier pour comprendre leurs besoins. «Avant les recherches approfondies que nous avons effectuées, nous savions que de nombreux joueurs adoraient notre offre actuelle, car nous sommes constamment bien notés dans presque toutes les critiques de produits pour joueurs», a déclaré Tim Straker, directeur du marketing chez Herman Miller. "Le principal commentaire que nous avons reçu était qu'ils voulaient plus de variété."







Plus Herman Miller et Logitech ont fait des recherches avec la communauté des joueurs, plus ils ont constaté que les joueurs prenaient une variété de postures sur des chaises sans remarquer l'impact négatif que cela avait sur leurs performances et les dommages potentiels à leur santé au fil du temps. "Cette recherche approfondie nous a convaincus que nous devions modifier une offre actuelle pour améliorer le soutien du bas du dos, augmenter l'inclinaison vers l'avant, offrir une plus grande capacité de pivotement et de meilleurs ajustements pour les tables et les moniteurs", a poursuivi Straker.



«La chaise Embody a établi la référence en matière de répartition de la pression, d'alignement naturel et de soutien pour un mouvement sain, c'était donc le choix idéal pour être modifié pour répondre à ces besoins. En plus de la chaise de jeu Embody, les deux sociétés proposent un bureau réglable en hauteur et un bras de moniteur sur le marché des jeux.







Alors que plusieurs des conceptions de chaises de Herman Miller ont été testées avec des joueurs, Embody a été choisie comme plate-forme idéale pour construire une chaise de jeu. Un athlète et un streamer esports typiques sont assis à leur bureau jusqu'à trois fois plus longtemps qu'un employé de bureau typique.



En outre, un grand nombre de joueurs ont exprimé un mécontentement généralisé quant au confort et à l'ergonomie fournis par les fauteuils de jeu traditionnels qui se concentrent généralement sur l'esthétique, car il y a une baisse significative des performances en raison des défis physiques qui découlent des blessures dues aux mouvements répétitifs.



«Les joueurs méritent des solutions ergonomiques avancées dans tous les aspects du jeu. Nous nous sommes associés à Herman Miller pour faire évoluer leur Embody Chair primée en une solution qui répond aux besoins spécifiques des joueurs d'aujourd'hui», a déclaré Peter Kingsley, directeur du marketing chez Logitech G. " C'est la première étape d'une relation continue et nous sommes fiers de travailler avec Herman Miller pour trouver de nouvelles façons d'aider tous les joueurs à jouer à leur meilleur niveau. "



La première chaise de jeu de Herman Miller et Logitech G répond à tous ces besoins et plus encore. La chaise de jeu Embody permet au corps des joueurs d'être correctement aligné, équilibré et confortable. Un certain nombre d'améliorations ont été apportées pour y parvenir, notamment une mousse de refroidissement avec des particules infusées de cuivre qui soutiennent la posture de jeu idéale et réduisent l'accumulation de chaleur causée par la position assise sur des coussins épais pendant une période prolongée, et un support pixélisé, qui répartit le poids uniformément sur réduit la pression et encourage le mouvement. Ces caractéristiques sont essentielles pour maintenir une circulation et une concentration saines.



Produits de jeu supplémentaires

En plus de la chaise de jeu Embody, les sociétés ont présenté les bureaux de jeu Herman Miller Motia, Ratio et Nevi. Complément parfait de la chaise de jeu Embody en termes d'esthétique et de fonctionnalité, ces nouveaux bureaux de jeu encouragent les mouvements réguliers et permettent aux utilisateurs de basculer entre différentes postures pour s'adapter aux styles de jeu des joueurs, augmentant ainsi l'énergie et l'efficacité. Les bureaux améliorés sont dotés d'une finition noire mate antitache et antireflet, que l'on ne trouve que sur les bureaux de jeu.



Les deux produits peuvent être associés au bras de moniteur de jeu Ollin correspondant, qui prend en charge une gamme de moniteurs et d'ordinateurs portables de différents poids et tailles. Le bras a une large gamme de mouvements, permettant aux joueurs de positionner leur écran là où les rend les plus confortables, encourageant une posture plus saine lors du jeu.



Prix ​​et disponibilité



L'introduction de ces nouveaux produits renforce le leadership mondial des entreprises en matière d'innovation et de solutions hautes performances pour les joueurs. Tous les produits seront disponibles à partir du 22 juillet sur HermanMiller.com/gaming. La chaise de jeu Embody sera disponible pour 1 495 $ US; le bureau Motia est disponible pour 1 295 $ US; et l'Ollin Monitor Arm coûtera 295 $ US.



Pour commander votre équipement ou pour obtenir les dernières informations sur les solutions de collaboration de Logitech G et Herman Miller, visitez hermanmiller.com/gaming en Cliquant ICI ou logitechG.com/hermanmiller en Cliquant ICI.



TECHPOWERUP