Thermaltake présente les alimentations Smart BM2 Series Bronze.







Thermaltake est fier de présenter les blocs d'alimentation Smart BM2 750W/650W/550W/450W Bronze. Cette série de blocs d'alimentation est économique et présente une conception de câble plat semi-modulaire qui permet un acheminement des câbles sans effort. Le bloc d'alimentation bronze de la série Smart BM2 mesure 150 mm de largeur, 160 mm de profondeur et 86 mm de hauteur, et ils adaptent également des condensateurs principaux japonais de haute qualité, ce qui améliore la durabilité et offre une grande stabilité.







Il est équipé d'un ventilateur de roulement de fusil silencieux de 140 mm, qui maintient le bloc d'alimentation au frais tout en restant silencieux; De plus, il dispose d'un puissant rail unique à 12 tensions et d'une conception CC à CC pour une meilleure compatibilité. De plus, cette série de blocs d'alimentation est compatible avec les dernières normes Intel ATX 12V 2.4 et SSI EPS 12V 2.92.







Laissez avec la conception de protection de qualité industrielle: OVP, OPP, OCP, OTP et protection courte, offrant aux utilisateurs une expérience sans souci. Si vous recherchez un bloc d'alimentation simple avec des fonctionnalités prometteuses, les nouveaux blocs d'alimentation Smart BM2 80 PLUS de la série Bronze seront ceux qu'il vous faut.







Caractéristiques de la série Thermaltake Smart BM2 Bronze



Câbles noirs plats modulaires à profil bas



La conception modulaire des câbles à profil bas améliore le flux d'air interne et réduit l'encombrement.



Condensateurs principaux japonais de haute qualité



Il améliore la durabilité et offre la plus grande stabilité et fiabilité.



Ventilateur de roulement de fusil ultra-silencieux de 140 mm



Thermaltake adopte un ventilateur de refroidissement de 140 mm avec un contrôle intelligent du régime sur ce bloc d'alimentation qui garantit des performances froides et un fonctionnement silencieux.



Conception CC à CC et rail simple + 12V à haut ampérage



Thermaltake a conçu ces blocs d'alimentation avec un rail simple + 12V puissant et une conception CC à CC pour une meilleure compatibilité.



Certifié 80 PLUS



La série 80 PLUS pour PF1 ARGB Platinum offre jusqu'à 92% d'efficacité dans des conditions de charge réelles pour promettre les pertes de puissance les plus faibles.



Prix, disponibilité et garantie



Les blocs d'alimentation de la série Thermaltake Smart BM2 80 PLUS Bronze seront disponibles à l'achat en Juillet 2020 auprès des revendeurs partenaires de Thermaltake dans le monde entier. La série Thermaltake Smart BM2 est couverte par une garantie de cinq ans par le réseau mondial de service client et de support technique de Thermaltake.



Pour plus de renseignements, Cliquez ICI.



VORTEZ