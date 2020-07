Synology présente la solution NAS DS220 + 2 baies.



Aujourd'hui, Synology Inc. annonce la disponibilité du système de stockage DS220 +, un point de départ idéal pour de nombreuses entreprises domestiques et petites pour commencer à consolider et sécuriser leurs données. Le Synology DS220 + est une solution NAS compacte à 2 baies conçue pour rationaliser la gestion des données et du multimédia.



Il propose une diffusion vidéo fluide, un partage de fichiers et une indexation de photos et est livré avec des options de protection et de récupération des données bien équilibrées. Le DS220 + comprend le système de fichiers Btrfs, une technologie de stockage de pointe et des instantanés optimisés qui empêchent la corruption des données et réduisent les frais de maintenance.







Le DS220 + est alimenté par un processeur bicœur Intel Celeron J4025 à 2,0 GHz avec un max. horloge en rafale de 2,9 GHz et contient une mémoire DDR4 intégrée de 2 Go. Il dispose d'un emplacement SO-DIMM DDR4 vacant qui prend en charge une mémoire supplémentaire de 4 Go pour une capacité de mémoire maximale totale de 6 Go. Le DS220 + prend en charge une capacité brute interne maximale de 32 To (2 disques 16 To) et prend en charge les disques SATA 2,5 "et 3,5". Enfin, le DS220 + est livré avec deux ports LAN 1GbE



Prix et disponibilité



Le Synology DS220 + est aujourd'hui disponible auprès des revendeurs et partenaires Synology en Europe, rejoignant le reste de notre gamme de la série 20.



Maintenant disponible en pré-commande chez Scan Computers pour 368.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ