Sabrent présente le premier SSD NVMe PCIe 4.0 4 To au monde.



Sabrent, un fabricant de matériel américain, a récemment commencé à battre des records avec le premier tout au monde. À partir du récent SSD PCIe 3.0 NVMe de 8 To au format M.2, Sabrent ne prévoit pas de s'arrêter là. Grâce aux yeux vifs des gens de TweakTown, nous avons découvert que Sabrent s'est préparé à lancer le nouveau SSD Rocket Q4 qui est un monstre PCIe 4.0 NVMe. Avec une capacité de 4 To, la société a construit le premier SSD NVMe PCIe 4.0 de 4 To au monde.







En ce qui concerne les spécifications du SSD, il peut atteindre des vitesses assez impressionnantes. Lors de l'écriture, il atteint 3500 Mo/s (3,5 Go/s), et en lecture, il peut atteindre jusqu'à 4900 Mo/s (4,9 Go/s). Imaginez maintenant en mettre deux dans RAID 0. Néanmoins, nous ne savons pas quel contrôleur la société utilise pour ce modèle. Les puces NAND utilisées sont basées sur QLC. Mais vous vous interrogez maintenant sur le prix de celui-ci. L'achat de ce SSD vous coûtera 770 Dollars avec un dissipateur thermique ou 750 Dollars sans un.



Vous pouvez acheter le SSD ICI.



TWEAKTOWN