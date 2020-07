TEAMGROUP lance un SSD SATA de 2,5 pouces de la série EX.



Le disque SSD TEAMGROUP EX Series 2.5 "est une mise à niveau indispensable pour les PC haut de gamme. La puissante vitesse de transfert séquentiel de lecture jusqu'à 550 Mo/s et d'écriture à 520 Mo/s, même les fichiers petits et fragmentés peuvent fonctionne avec un rendement élevé.



Il est également doté de la technologie SLC Caching pour éviter efficacement la dégradation des performances de transfert. En outre, la technologie avancée de nivellement d'usure et la fonction ECC garantissent la fiabilité de la série EX, ce qui en fait une mise à niveau indispensable pour les performances de votre PC.







Le SSD TEAMGROUP EX2 est disponible dans des capacités de 512 Go et 1 To avec un prix suggéré de 56.99 Dollars et 99.99 Dollars respectivement. Les disques sont fournis avec une garantie de 3 ans et sont évalués pour 120 TBW sur le modèle 512 Go et 240 TBW sur le modèle 1 TB.



