CORSAIR nous propose un nouveau boitier PC : Le 4000D.



Voici quelques-unes des premières images d'un boîtier «4000D» inopiné de Corsair, et d'un nouvel AIO CLC sans nom. Le numéro de modèle à quatre chiffres et l'apparence haut de gamme du boîtier peuvent inciter certains à penser qu'il s'agit d'un boîtier haut de gamme de la famille Obsidian, mais il est en fait au prix de 80 USD et est un ATX mi-tour. L'affaire fait son apparition au Japon depuis quelques semaines maintenant et n'a fait surface que maintenant sur Amazon, bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle de Corsair. Un nouveau refroidisseur de processeur est également espionné dans l'une des images.























Le 4000D lance un nouveau langage de conception de boîtier et un ensemble d'innovations de Corsair, appelé RapidRoute. Une indentation dans le plateau de la carte mère, ainsi que des attaches de câbles statiques à base de Velcro, des vias mieux positionnés et des améliorations des connecteurs internes du boîtier pour l'USB 3.x de la carte mère et les en-têtes du panneau avant. Le câble USB 3.x, par exemple, utilise désormais une seule gaine propre au lieu de deux gaines ; tout comme le câble du panneau avant.



Le boîtier semble comporter 3 prises frontales de 120 mm ou 2 prises de 140 mm; idem le long du panneau supérieur, et un plateau de carte mère spacieux qui comprend deux emplacements d'extension perpendiculaires. La connectivité du panneau avant est contemporaine, avec une prise casque combi 4 pôles, un port USB 3.x de type C et un port de type A. Les deux semblent être capables de courant élevé (USB-PD). Il y aura quatre variantes du 4000D, tout noir, blanc + gris, et leurs sous-variantes qui ont une prise avant en maille.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP