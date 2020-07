TECHPOWERUP nous propose le test du : PATRIOT Viper V380.



Le Viper V380 se situe actuellement au sommet de l'offre de casques de jeu de Patriot. Ne laissez pas cela vous effrayer en pensant que c'est ridiculement cher, cependant. À 75 Dollars, c'est l'un des casques de jeu USB de marque les plus abordables du marché.



Cela le rend instantanément intéressant pour tous ceux dont la carte son intégrée ne peut pas piloter correctement un casque de jeu analogique. Si, par exemple, vous rencontrez des bourdonnements et du bruit statique lors de l'utilisation du microphone ou si vous ne pouvez pas pousser votre casque au volume souhaité, obtenir un casque de jeu USB est une solution instantanée.







Avant même de commencer à examiner de plus près le Patriot Viper V380, vous pouvez probablement déjà dire que son extérieur est quelque chose à voir. Ses oreillettes massives et de forme inhabituelle cachent une paire de haut-parleurs de 53 millimètres.



Le microphone est détachable et Patriot a également inclus un système d'éclairage RVB élaboré, entièrement personnalisable via le logiciel de pilote officiel. Tout comme presque tous les autres casques de jeu USB sur le marché, le Viper V380 peut être utilisé en mode stéréo ou en mode son surround virtuel 7.1.



Voici la fiche technique :



- Haut-parleurs dynamiques de 53 mm (aimant néodyme),

- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Impédance 64 Ω,

- Connectivité USB filaire,

- Conception à dos fermé et sur l'oreille,

- Microphone ENC omnidirectionnel amovible,

- Son surround virtuel 7.1,

- Système d'éclairage RVB personnalisable,

- Molette de volume intégrée, bouton de mise en sourdine du microphone et bouton de basculement d'éclairage RVB,

- Câble USB tressé de 2,2 mètres (non détachable),

- Poids : 310 g.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP