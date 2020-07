AOC en partenariat avec le Studio F. A. Porsche présente l'écran professionnel U32U1 de 31,5 pouces.



Le spécialiste de l'affichage AOC présente fièrement le U32U1, un écran professionnel de 31,5 pouces (80 cm). Il est le résultat d'une combinaison de design audacieux apporté par l'agence de design de renommée mondiale Studio F. A. Porsche et de la technologie d'affichage de pointe d'AOC.



«Design by Studio F. A. Porsche» est synonyme de design de produit sophistiqué et raffiné, admiré dans le monde entier - pas étonnant que cet écran sans cadre à 4 faces ait reçu le prestigieux Red Dot Design Award. Ce moniteur professionnel haut de gamme avec résolution 4K et VESA DisplayHDR 600, destiné aux professionnels et aux particuliers soucieux de leur design, est désormais disponible.







U32U1 - un design audacieux et primé pour un usage professionnel



On est immédiatement frappé par le design exceptionnel du U32U1, créé par l'un des studios de design les plus renommés, le Studio F. A. Porsche et sans surprise couronné par le Red Dot Design Award.



Face à l'évolution de la perception du travail et de la vie privée, les gens remettent de plus en plus en question la stricte différenciation des produits destinés à un usage professionnel et personnel. La conception de l'U32U1 reflète cela. Il s'adresse aux utilisateurs ayant des exigences esthétiques élevées et s'inspire des tendances de la conception de mobilier classique. Le trépied de forme tubulaire crée une légèreté visuelle et lui permet de se démarquer dans n'importe quel environnement et contexte d'utilisation.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Il excelle également avec d'autres caractéristiques de conception suprêmes: l'écran à 4 côtés sans cadre, mince, inclinable et pivotant repose sur son trépied en métal brillant, réglable en hauteur jusqu'à 120 mm. La plaque arrière en aluminium aux coins arrondis, qui abrite également les connecteurs de câbles, crée un contraste fin avec le couvercle arrière plat gris foncé.



Une véritable nouveauté fonctionnelle est que cette plaque reste dans la même position lorsque l'écran est tourné en position portrait (fonction de pivotement) afin que les câbles restent également au même endroit. Pour une flexibilité accrue, l'écran est également livré avec une grille VESA pour le montage sur des supports externes ou des supports muraux.



Excellentes performances pour les exigences professionnelles



L'écran IPS extra-large de 31,5 "(80 cm) est doté d'une brillante résolution 4K/UHD (3840 x 2160 pixels). Grâce à la conformité à la norme VESA Display HDR600, l'écran offre une profondeur de couleur de 10 bits, soit 1,07 milliard Les images brillent avec un contraste impressionnant et les couleurs vont du blanc luminescent au noir le plus profond. L'écran couvre 135% du sRGB, 100% du AdobeRGB et 98% des espaces colorimétriques DCI-P3, ce qui en fait un choix idéal pour professionnels et passionnés de vidéo et de photographie ainsi que pour les designers.







Bien connecté avec USB-C



Outre le connecteur DisplayPort 1.4, ce moniteur dispose également d'un HDMI 2.0 ainsi que d'un port USB-C et d'un hub USB 3.2. La connexion USB-C fournit un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution à partir d'un ordinateur portable ou d'un autre ordinateur. L'USB Power Delivery peut charger simultanément la batterie du notebook jusqu'à 65 W et la transmission de données USB 3.2 assure un transfert de données ultra-rapide.



«La combinaison parfaite d'une technologie de pointe et d'un design exceptionnel est ce qui fait de nos nouveaux moniteurs développés en coopération avec le Studio F. A. Porsche quelque chose de vraiment spécial», déclare Stefan Sommer, Directeur Marketing & Business Management Europe. «Après le grand succès de nos premiers moniteurs produits en commun il y a deux ans, je suis ravi que nous puissions maintenant présenter un nouveau modèle qui excelle par son design exceptionnel.



«Avec AOC, nous avons trouvé un partenaire idéal qui non seulement partage mais renforce notre aspiration à un design sophistiqué et raffiné. Une compréhension mutuelle de la qualité et de la performance nous permet de créer des produits haut de gamme répondant aux normes techniques et esthétiques les plus élevées », déclare Christian Schwamkrug, directeur de la conception du Studio F. A. Porsche.



Spécifications techniques



- Couleur du moniteur : Noir/Argent,

- Taille de l'écran (pouces): 31,5 pouces,

- Résolution : 3840x2160,

- Rapport hauteur/largeur : 16: 9,

- Zone d'écran active (HxL) : 697,31 x 414,3 mm.



- Taux de rafraîchissement : 60Hz,

- Type de panneau : IPS,

- Rétroéclairage : WLED.



- Temps de réponse (GtG) : 5 ms,

- Certifié HDR Vesa : DisplayHDR 600,

- Couverture sRGB (%) : 135,

- Luminosité (typique) : 600,

- Contraste (dynamique) : 50M: 1,

- Contraste (statique) : 1300: 1,

- Pas de pixel : 0,1815.



- Angle de vue (CR10) : - 178/178 degrés,

- Couleurs d'affichage : - 1,07 milliard.



- Type de lunette : Slim,

- Poids sans pied : 7,6 kg,

- Couverture Adobe RVB (%) : 100.



- Entrée de signal : - HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4x1,

- Version Displayport : - 1.2,

- Entrée USB : - USB C x 1,

- Entrée audio : - Entrée ligne,

- Sortie audio : - Sortie casque (3,5 mm),

- Haut-parleurs intégrés : - 2 W x 2.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Le prix sera de : 899 euros.



VORTEZ