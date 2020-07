ASUS présente le smartphone de jeu ROG Phone 3.



ASUS présente la dernière génération de smartphone de jeu ROG Phone - le ROG Phone 3 doté d'une puissante plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G avec des capacités de communication mobile 5G avancées. Lancé aujourd'hui, le ROG Phone 3 est conçu pour satisfaire même les joueurs mobiles les plus exigeants avec son écran 144Hz 1ms 6,59 pouces et une énorme batterie 6000mAh avec prise en charge Quick Charge 4.0 et PD Charging.







Le ROG Phone 3 intègre également des fonctionnalités améliorées pour les jeux telles que l'AirTrigger 3 et d'autres fonctionnalités orientées jeu telles que les deux haut-parleurs frontaux et une gamme d'accessoires modulaires. Le ROG Phone 3 est doté du système de refroidissement GameCool 3 qui utilise une chambre à vapeur 3D avancée et un grand dissipateur thermique pour une dissipation thermique efficace pour des performances de pointe soutenues pendant les jeux.



L'un des accessoires uniques du téléphone est le ventilateur de refroidissement externe à clipser AeroActive Cooler 3 qui abaisse la température de surface du téléphone jusqu'à 4° C. L'éclairage RVB sportif AeroActive Cooler 3 avec prise en charge ASUS Aura Sync.



Live Stream de lancement du 22 Juillet 2020 : Cliquez ICI.



Déballage du ROG Phone 3 : Cliquez ICI.



Spécifications techniques du ROG Phone 3



- Capacité : jusqu'à 512 Go de ROM UFS 3.1,

- Processeur : plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G (octa-core 3,1 GHz),

- GPU : Qualcomm Adreno 650,

- Poids et dimensions : 240 grammes/171 mm x 78 mm x 9,85 mm (LWH).



Affichage :



- Écran HDR AMOLED 10 bits 6,59 "19,5: 9 (2340 x 1080) 144 Hz/1 ms,

- Luminosité lisible en extérieur de 650 nits,

- Luminosité maximale de 1000 nits,

- Certifié HDR10 et HDR10 +,

- Écran AMOLED avec Corning Gorilla Glass 6,

- Caméra arrière principale : capteur d'image phare IMX686 64 MP de Sony,

- Deuxième caméra arrière : 13MP, caméra ultra grand angle 125°,

- Troisième caméra arrière : 5MP, mode macro,

- Caméra frontale : 24MP, longueur focale équivalente à 27 mm dans un appareil photo argentique 35 mm,

- Technologie sans fil : Wi-Fi 6, Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz, Bluetooth 5.1,

- Cartes SIM : double emplacement SIM (prend en charge la carte Nano SIM 5G/4G/3G/2G),

- Batterie : 6000mAh, prend en charge la charge rapide 4.0 et la charge PD,

- Système d'exploitation : Android 10 avec ROG UI.



Contenu de la boite :



- Glacière AeroActive 3,

- Étui Aero,

- Câble USB-C vers USB-C (120 cm),

- Adaptateur de prise casque USB-C vers 3,5 mm,

- Broche d'éjection (aiguille du plateau SIM),

- Adaptateur secteur USB (30,0 W),

- Documentation (mode d'emploi, carte de garantie).



Prix ​​et disponibilité



Le smartphone de jeu ROG Phone 3 est disponible en trois modèles différents.



Voir les prix ci-dessous :



- ROG Phone 3 Strix Edition 8 Go de RAM/256 Go de ROM : 799 euros,

- ROG Phone 3 12 Go de RAM/512 Go de ROM : 999 euros,

- ROG Phone 3 16 Go de RAM/512 Go de ROM : 1 099 euros.



