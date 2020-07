MSI annonce des enregistrements d'overclocking avec les processeurs Ryzen 4000G.



Depuis le lancement aujourd'hui des processeurs de bureau AMD Ryzen série 4000 avec les technologies PRO, les cartes mères de la série MSI 500 sont bien préparées pour prendre pleinement en charge l'arrivée des nouveaux processeurs. Par rapport aux processeurs de la série Ryzen 3000, les processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Series sont construits dans une conception monolithique basée sur l'architecture 7 nm pour les processeurs Zen 2 et Vega, ce qui améliore considérablement les nombres de latence et de bande passante avec une meilleure efficacité des performances. Bien entendu, les cartes mères de la série MSI 500, y compris les plates-formes X570 et B550, sont parfaitement compatibles avec les processeurs Ryzen PRO 4000.











Les processeurs AMD Ryzen PRO de la série 4000 offrent de meilleures performances de processeur et de mémoire pour les overclockeurs et les passionnés qui souhaitent pousser la référence à un autre niveau. MSI a présenté non seulement les meilleures performances pour la fréquence de la mémoire, mais également la stabilité de la mémoire avec Memtest pass.







La fréquence du processeur et la stabilité de la mémoire DDR4 du Ryzen 7 PRO 4750G fonctionnent bien. Avec la carte mère MPG B550 GAMING CARBON WIFI, la fréquence du processeur peut être poussée à 5800 MHz par LN2. Les performances de la passe Memtest avec MEG X570 GODLIKE ont atteint la passe Memtest DDR4-5500MT/s et plus particulièrement la DDR4-4000MT/s avec une mémoire de 128G.







La MEG X570 ACE avec Ryzen 5 PRO 4650G a également atteint la DDR4-5400 La fréquence de la mémoire DDR4 du MEG X570 GODLIKE avec AMD Ryzen 3 PRO 4350G peut atteindre 6118 MHz.MT/s Memtest pass.







TECHPOWERUP